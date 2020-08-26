Частная компания «Газ Ком Трейд» вошла в топ-5 крупнейших импортеров газа в Украине

Частная украинская компания «Газ Ком Трейд» вошла топ-5 крупных газовых импортеров страны. Согласно данным статьи «Кто продает газ Украине? 30 импортеров топлива» на сайте «Цензор.Нет», компания импортировала 263 миллиона куб. м газа за первую половину 2020 года.

В материале говорится, что в январе-феврале 2020 года в Украину провели через таможню 3,74 млрд куб. м газа из ЕС. К этому числу относится нерастаможенный газ, который был поставлен в 2019 году и находился в подземных хранилищах «Укртрансгаза», а также топливо, которое было поставлено в 2020 году. Таким образом, на первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось около 70% всего поставленного газа из ЕС.

«Без учета объема НАК „Нафтогаз“ в 523 млн куб. м газа они купили у европейцев 3,2 млрд куб. м. Таким образом, частные импортеры обогнали государственную компанию по объемам поставок газа по реверсу, в том числе и по виртуальному (купленный европейцами у РФ газ перепродавался сразу в Украине без физического захода на территорию ЕС)», — отметил автор статьи, журналист Юрий Винничук.

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