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Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду
Кадровая политика команды президента была ошибочной, как и желание сформировать антикоронавирусные штабы с привлечением олигархов. Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в интервью «Главкому» откровенно признался, кому готов помогать на выборах и почему больше не агитирует за президентскую политическую силу.
Говоря о решении Банковой привлечь самых богатых украинцев к борьбе с пандемией, Олейник заявил: «Это же президент определялся. Я вообще считаю такую постановку вопроса ошибкой — никогда олигархи не подменят собой государство».
Он также признался, что отклеил наклейку Зе-команды, которую носил на своем телефоне.
«Отклеил. Думаете, если я не согласен с мэрами, что воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я из-за кадровой политики — это потраченное время, которое будет дорого нам стоить», — сказал Олейник.
По его словам, на выборах он готов помогать всем основным парламентским силам. Олейник также пообещал, что его партия «За майбутнє» будет принимать активное участие в выборах.36
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