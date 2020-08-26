Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду

Кадровая политика команды президента была ошибочной, как и желание сформировать антикоронавирусные штабы с привлечением олигархов. Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в интервью «Главкому» откровенно признался, кому готов помогать на выборах и почему больше не агитирует за президентскую политическую силу.

Говоря о решении Банковой привлечь самых богатых украинцев к борьбе с пандемией, Олейник заявил: «Это же президент определялся. Я вообще считаю такую постановку вопроса ошибкой — никогда олигархи не подменят собой государство».

Он также признался, что отклеил наклейку Зе-команды, которую носил на своем телефоне.

«Отклеил. Думаете, если я не согласен с мэрами, что воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я из-за кадровой политики — это потраченное время, которое будет дорого нам стоить», — сказал Олейник.

По его словам, на выборах он готов помогать всем основным парламентским силам. Олейник также пообещал, что его партия «За майбутнє» будет принимать активное участие в выборах.

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