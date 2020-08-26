27.30 / 27.54 32.02 / 32.47
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду

15:50 26 августа 2020
Глава Днепропетровского облсовета Олейник
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Кадровая политика команды президента была ошибочной, как и желание сформировать антикоронавирусные штабы с привлечением олигархов. Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в интервью «Главкому» откровенно признался, кому готов помогать на выборах и почему больше не агитирует за президентскую политическую силу.

Говоря о решении Банковой привлечь самых богатых украинцев к борьбе с пандемией, Олейник заявил: «Это же президент определялся. Я вообще считаю такую постановку вопроса ошибкой — никогда олигархи не подменят собой государство».

Он также признался, что отклеил наклейку Зе-команды, которую носил на своем телефоне.

«Отклеил. Думаете, если я не согласен с мэрами, что воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я из-за кадровой политики — это потраченное время, которое будет дорого нам стоить», — сказал Олейник.

По его словам, на выборах он готов помогать всем основным парламентским силам. Олейник также пообещал, что его партия «За майбутнє» будет принимать активное участие в выборах.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дтп

Появились данные о военном, сбившем курсанток в Киеве

Глава Днепропетровского облсовета Олейник

Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду

танкер Delfi

Эпопея с Delfi закончилась: скандальный танкер подняли и поставили на киль (фото, видео)

Андрей Назаренко

Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер