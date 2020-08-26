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Политика

Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции, — эксперт

17:57 26 августа 2020
зеленский
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Если экс-президент Петр Порошенко найдет общий язык с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народным депутатом Виктором Медведчуком и главой МВД Арсеном Аваковым, то у действующего президента Владимира Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции. Такое мнение высказал политический эксперт Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.

По словам Небоженко, в нынешнем официальном праздновании Дня независимости эстетики было больше, чем политики и морали, поскольку Зеленскому хорошо удаются только массовые шоу.

«Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики… Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что за годы независимости «украинского чуда» не произошло, а попытки страны «рвануть вперед» в 2000-м, 2004-м и 2014-м годах оказались фальстартами и в итоге только усугубили положение.

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