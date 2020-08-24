27 августа 2020

Рассказывать об автомобилях марки Rolls-Royce, пожалуй, нет никакого смысла. Во-первых, потому что о них рассказывалось уже много раз. И, во-вторых, людям, интересующимся ими, практически все о них известно, а не интересующимся — практически все о них безразлично. Поэтому я решил рассказать вам сегодня об одном из создателей этого престижного во всем автомобильном мире изобретения — о Чарльзе Роллсе. Тем более, что родился он именно 27 августа. Случилось это в 1877 году в Лондоне в семье богатого домовладельца, полковника в отставке Джона Роллса, барона Лангатока.

Чарльз Стюарт Роллс был последним, самым младшим ребёнком в семье. Но при этом по жизни, за что бы он ни брался, чаще всего ему в этом удавалось становиться первым. Получив образование в самых престижных британских учебных заведениях — Итоне, Тринити-колледже и Кембриджском университете, юноша страстно увлёкся автомобильными гонками. Причём, как правило, происходило это на машинах, нередко почти не похожих на те, которые мы привыкли видеть сегодня. Но стремление Чарльза Роллса к первенству позволило ему на одном из таких авто установить национальный рекорд скорости — 30 миль в час!

Его дорогостоящее увлечение требовало немалых расходов. И тогда он открыл компанию по продаже автомобилей. Правда, все они были зарубежного производства. А Роллса, как истинного аристократа и настоящего патриота, подобное положение вещей долго устраивать не могло. Всё изменилось после его знакомства с талантливым инженером-конструктором Генри Ройсом. Вскоре, как вы понимаете, появился легендарный Роллс-Ройс.

Первое творение новой автомобильной компании, представленное публике в 1904 году, имело 1,8-литровый двухцилиндровый двигатель мощностью 10 лошадиных сил и трехступенчатую механическую коробку передач. С него-то и началась история машин, до сих пор вызывающих восхищение у всех, кто с ними близко знаком.

А Чарльз Роллс продолжал увлекаться гонками, причём, не только автомобильными. Он стал ещё и одним из первых английских воздухоплавателей. Тут он прославился своим знаменитым перелётом через Ла-Манш. К тому времени перелетов через пролив было сделано немало. Но только в одну сторону! Роллсу же удалось первым совершить перелёт через Ла-Манш и обратно без посадки. И всего за 90 минут!

Но Чарльзу всегда достигнутого казалось недостаточно. Он постоянно стремился к большему. 12 июля 1910 года он решил принять участие в соревновании на точность приземления на бипланах. Правда, буквально за несколько дней до этого он установил на свой летающий аппарат новые рули, проверить которые перед вылетом не успел… Этот его полёт оказался трагическим. Биплан развалился в воздухе и вместе с отважным пилотом рухнул на землю. И даже в этой трагедии Чарльз Роллс стал уникальным — его признали первым британцем, погибшим в авиакатастрофе.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.