Самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии: стрелку вынесли приговор

В Новой Зеландии вынесли приговор австралийцу Брентону Гаррисону Тарранту, который 15 марта 2019 года совершил террористические акты в мечетях Крайстчерча.

Он должен будет провести в тюрьме остаток жизни, сообщает местное издание The New Zealand Herald.

В заключении судьи Кэмерона Мандера Тарранта назвали не просто убийцей, но и террористом.

«Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — указал в своем заключении судья.

Сам подсудимый против приговора не возражал.

Напомним, 28-летний житель Нового Южного Уэльса Брентон Таррант сначала открыл огонь из полуавтоматического оружия по верующим в мечети Аль-Нур, расположенной в центре Крайстчерча. Затем он перебрался в пригород и обстрелял мусульман в мечети на Линвуд-авеню. Жертвами расстрела стал 51 человек. Террорист снимал свои действия на видео, которое демонстрировал в режиме реального времени в интернете.

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