27.34 / 27.56 31.99 / 32.48
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии: стрелку вынесли приговор

9:00 27 августа 2020
Самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии: стрелку вынесли приговор

В Новой Зеландии вынесли приговор австралийцу Брентону Гаррисону Тарранту, который 15 марта 2019 года совершил террористические акты в мечетях Крайстчерча.

Он должен будет провести в тюрьме остаток жизни, сообщает местное издание The New Zealand Herald.

В заключении судьи Кэмерона Мандера Тарранта назвали не просто убийцей, но и террористом.

«Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — указал в своем заключении судья.

Сам подсудимый против приговора не возражал.

Напомним, 28-летний житель Нового Южного Уэльса Брентон Таррант сначала открыл огонь из полуавтоматического оружия по верующим в мечети Аль-Нур, расположенной в центре Крайстчерча. Затем он перебрался в пригород и обстрелял мусульман в мечети на Линвуд-авеню. Жертвами расстрела стал 51 человек. Террорист снимал свои действия на видео, которое демонстрировал в режиме реального времени в интернете.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

В классе

Инфекционист рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом ребенка в школе

Скрин видео

Силой затолкали в авто: в сети сообщили о похищении мужчины в Киеве (видео)

ПЦР-тестирование

Египет ужесточает правила въезда: что важно знать о документе, без которого не пустят на курорт

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер