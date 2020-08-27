Премьер Денис Шмыгаль провел встречу с вице-президентом НАН Анатолием Загородним

25 августа состоялась встреча вице-президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, во время которой он передал предложения научного коллектива НАНУ по плану работы и объемам бюджетного финансирования академии в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба НАНУ.

Во время встречи академик Анатолий Загородний рассказал главе правительства о современном состоянии и достижениях академии, а также о мерах по повышению эффективности ее деятельности.

«Во время разговора была отмечена необходимость улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению научной молодежи, в том числе улучшению условий оплаты труда молодых ученых, а также дальнейшего развития Киевского академического университета», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, Анатолий Загородний рассказал о важности создания при Президиуме НАН Научно-технического совета, который станет площадкой для коммуникации академии с органами государственной власти и наукоемкими производственными комплексами с целью практической реализации академических разработок в промышленности.



«Премьер-министр Денис Шмыгаль во время разговора с Анатолием Загородним отметил, что прогресс в развитии Украины может быть достигнут путем широкого использования достижений науки, в частности, инновационных разработок и технологий и существенным расширением инновационной составляющей деятельности НАН Украины. В частности, согласно задачам, поставленным президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские ученые должны активно участвовать в решении проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине», — цитирует позицию главы украинского правительства пресс-служба НАНУ.

Анатолий Загородний проинформировал Дениса Шмыгаля о последних разработках украинских ученых, направленных на противодействие пандемии коронавируса, а также пригласил премьера посетить НАНУ, чтобы лично ознакомиться с последними достижениями отечественных ученых.

Напомним, в июле этого года президент НАНУ Борис Патон, который внезапно ушел из жизни 19 августа, в интервью правительственному изданию «Урядовый кур'єр» рассказал, что видит новым президентом Национальной академии наук Украины директора Института теоретической физики им. М. Боголюбова академика Анатолия Загородного. Из-за пандемии коронавируса выборы нового президента НАНУ перенесены на осень 2020 года.

На фото: Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний (слева) с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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