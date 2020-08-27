Семь выстрелов в спину: жесткие действия полиции снова вызвали массовые протесты и беспорядки в США (фото, видео)

В среду, 26 августа, президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить в город Кеноша, штат Висконсин, бойцов Национальной гвардии для наведения порядка. Там уже третьи сутки не утихают массовые протесты и беспорядки, спровоцированные действиями местной полиции. Ситуация напоминает о трагедии в Миннеаполисе, где в конце мая офицер полиции задушил темнокожего Джорджа Флойда во время задержания. Дерек Човин надавил коленом на горло лежавшего на асфальте безоружного и удерживал его в таком положении восемь минут. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского произвола во всех американских штатах, а также во многих странах мира, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию. Последние слова Флойда «Я не могу дышать» стали своеобразным лозунгом движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Протесты не стихали несколько недель, они сопровождались поджогами, грабежами, захватами полицейских участков и административных зданий, столкновениями с правоохранителями. И вот теперь, похоже, Америку накрывает новая волна. Что же произошло в Кеноше?

В воскресенье, 23 августа, полицию вызвали к дому 29-летнего Джейкоба Блейка, работавшего частным охранником. Служба 911 получила сигнал о проявлении домашнего насилия. Офицеры попытались задержать Блейка. Он не подчинился и направился к своей машине. Когда Джейкоб открыл дверцу и нагнулся, чтобы сесть за руль, полицейские выстрелили ему в спину…

Адвокаты Блейка заявили, что их клиент был безоружен. Опубликованные выдержки из отчета полиции подтверждают это. В автомобиле не было никакого оружия, кроме ножа, да и тот лежал в бардачке. Джейкоб его даже не пытался открыть. Те же адвокаты утверждают, что их клиент не был виновен в домашнем насилии. Более того, он пытался его остановить: разнимал двух дравшихся женщин. Кто эти женщины, пока не ясно.

Полицейские произвели семь выстрелов в спину Блейка. Он чудом выжил, на находится в критическом состоянии. Одна из пуль угодила в позвоночник, вызвав паралич. Другие попали в печень, почки и руку. Врачам пришлось удалить Джейкобу часть толстой кишки.

Джейкоб Блейк

Сейчас медики говорят, что жизнь Блейка вне опасности, однако он стал инвалидом. «Семья Джейкоба верит в чудеса, но понадобится настоящее чудо, чтобы он снова смог ходить», — заявил на пресс-конференции 25 августа его адвокат Бен Крамп.

Почему полицейские применили оружие и стреляли столько раз в безоружного, совершенно непонятно. Проводится расследование, однако отец Блейка не верит в то, что оно будет честным.

Один из случайных прохожих снял весь инцидент на видео. Эта запись вызвала бурю возмущения в соцсетях и СМИ. На ней видно, как Блейк открывает дверцу своей машины и нагибается, чтобы сесть в нее. В этот момент один из двух полицейских сначала хватает его за футболку, вероятно, пытаясь удержать, а затем начинает стрелять. При этом офицера не останавливает то обстоятельство, что на заднем сиденье находятся трое маленьких детей! Это дети Джейкоба, они сидели в машине, ожидая отца. На видео слышно, как они в ужасе кричат.

Вечером 23 августа в Кеноше начались массовые беспорядки. Они сопровождались столкновениями с полицией и поджогами. В городе с населением более 100 тысяч человек, расположенном на юго-западном берегу озера Мичиган, две ночи подряд стреляли, громили магазины, жгли автомобили, валили фонари. Демонстранты вооружились бейсбольными битами и бросали в полицейских «коктейли Молотова».

К протестующим в Висконсине вскоре присоединились активисты Black Lives Matter и в других городах страны. Акции протеста, сопровождаемые столкновениями с полицейскими, прокатились также в Чикаго, Портленде (штат Орегон), столице Висконсина Мэдисоне, Луисвилле (штат Кентукки).

История с предыдущими протестами повторяется в точности до мелочей. На улицах города появились группы вооруженных людей, которые заявляют, что вынуждены патрулировать свои кварталы, защищая частную собственность и безопасность граждан от мародеров и поджигателей.

Это привело к новым смертям. Около полуночи 25 августа в Кеноше посреди улицы были застрелены два человека, еще один получил ранения и был госпитализирован. Стрелком оказался 17-летний Кайл Риттенхаус, житель города Антинох, штат Иллинос, расположенного примерно в 25 километрах от Кеноши. После стрельбы он скрылся. Полиция нашла Кайла спустя сутки у него дома и арестовала. Несмотря на то, что он еще является подростком, по законам Висконсина, судить его будут как совершеннолетнего, поскольку он совершил двойное убийство.

Американские СМИ сообщают, что Риттенхаус сознательно присоединился к одной из вооруженных групп. В соцсетях тинейджер не раз высказывался в поддержку силовиков, брошенных властями на подавление протестных акций, организованных движением Black Lives Matter. Судя по фотографиям и видео, Кайл был вооружен полуавтоматической винтовкой.

Нынешние протесты отличаются агрессивностью, проявляемой всеми сторонами. В столице США Вашингтоне толпа протестующих вечером 26 августа напала на женщину, сидевшую на улице за столиком кафе, после того как она отказалась поднять вверх сжатую в кулак руку. Этот жест стал символом Black Lives Matter.

В ночь на 26 августа участники протестных выступлений в Кеноше проигнорировали введенный в городе комендантский час и собрались у здания суда и в прилегающем к нему парке в центральной части. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы вытеснить их оттуда.

Позже президент Трамп написал в Twitter: «Сегодня я отправляю сотрудников федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, для восстановления закона и порядка! Мы не потерпим мародерства, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах».

Президент подчеркнул, что связался по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом, который согласился принять федеральную поддержку для наведения порядка.

После этого пресс-служба Белого дома сообщила, что в Висконсин для подавления беспорядков направлены 1 000 бойцов Нацгвардии. Кроме того, Министерство юстиции США направляет в Кеношу более 200 сотрудников ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также службы судебных приставов.

Съезд Республиканской партии США, проходящий в эти дни в режиме онлайн, 25 августа начался с молитвы о Джейкобе Блейке.

Супруга президента Мелания Трамп в обращении, записанном в Розовом саду Белого дома, призвала «прекратить насилие и грабежи, не делать предположений, исходящих из цвета кожи и объединиться, как это свойственно цивилизованным людям, чтобы жить в соответствии с американскими идеалами».

При этом республиканцы всячески распространяют заявление матери Джейкоба Блейка. «Мой сын борется за жизнь, но, если бы он узнал, что сейчас творится, про все это насилие и разрушения, ему бы это очень не понравилось», — сказала журналистам Джулия Джексон.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден тоже сделал заявление: «Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы. Эти выстрелы в Висконсине пробили душу нашей нации».

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) объявили о переносе трех матча плей-офф из-за беспорядков в Висконсине.

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