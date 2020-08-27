Партия «За майбутнє» будет выдвигать кандидатом в мэры Киева депутата Киевсовета и предпринимателя Сергея Гусовского. Об этом заявил лидер партии Игорь Палица во время всеукраинского съезда политической силы. Он отметил, что уверен в профессионализме и компетентности Сергея Гусовского.

«Мы стараемся, где есть качественные люди, где есть качественные представители. Просто так участвовать в гонке мы не хотим, потому что мы в ответе за тех, кого мы выбираем, предлагаем. Если люди доверят и наши представители победят, то нам отвечать за решение этих людей», — сказал Игорь Палица.

Сергей Гусовский, выступая на съезде, отметил, что одним из факторов успешной страны является экономический прагматизм. Продвижение такой повестки дня поможет достичь настоящей независимости страны, ведь до сих пор государство только контролировало, но так и не научилось помогать предпринимателям.

«Я искренне верю, что это точно может сделать новая современная украиноцентрическая политическая сила, которую мы собрались создать», — сказал он.

Также Гусовский подчеркнул, что Киев как столица Украины должен давать пример другим городам, прежде всего в эффективности использования средств, развитии и решении экологических проблем.

«Неважно, на ком ответственность и кто виноват — или на тех, кто руководит городом со времен Майдана, или на тех, кто был раньше. Важно, что будет дальше. У киевлян есть реальный выбор — или ничего не трогать и оставлять все, как есть, или творить вместе новое гармоничное будущее столицы. Я верю в сознательный выбор свободных киевлян», — отметил Сергей Гусовский.



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