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Мир

Длинная коса – мужская краса: житель Вьетнама не стригся 80 лет и отрастил волосы длиной пять метров (видео)

3:43 28 августа 2020
Рекордсмен из Вьетнама

Похоже, отращивание длиннющих волос становится популярным хобби среди мужчин Вьетнама: теперь на роль очередного «рекордсмена» претендует 92-летний Нгуен Ван Чин, который не стригся с 12 лет и успел за указанные годы отрастить волосы длиной пять метров.

Об этом пишет Reuters.

Мужчина уверен: то, с чем он родился, должно оставаться неприкосновенным. Кроме того, он считает, что волосы напрямую связаны с продолжительностью его жизни.

«Если я подстригусь, я умру. Я ничего не меняю в своей прическе, даже не расчесываюсь», — поделился обладатель пятиметровой косы.

Обычно Чин накрывает волосы платком, содержит их в чистоте и поддерживает здоровое состояние. Поэтому, мужчина уверен, что отращивать волосы — его призвание.

«Я считаю, что меня избрала божественная сила. Она наделила меня этим даром», — уверяет Чин.

92-year-old Nguyen Van Chien in Vietnam has not trimmed his hair for almost 80 years. His thick dreadlock is now 5-meter-long.

Опубліковано China Daily Середа, 26 серпня 2020 р.

Ухаживать за волосами мужчине помогает младший сын. 62-летний Луом уверен, что волосы отца священны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «удивительном» человеке, в этот раз из Индии: там Радха Кант Баджпай установил мировой рекорд, отрастив в ушах волосы длиной 28 сантиметров.

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