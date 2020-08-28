От условий труда медработника напрямую зависит качество медицинских услуг, поэтому единственный верный вариант для Минздрава — это повышать зарплаты медикам. Такое мнение озвучил эксперт Владислав Дзивидзинский на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что 25 августа парламентский Комитет по вопросам бюджета согласовал финансирование медицинской отрасли.

«25 августа на заседании парламентского комитета было согласовано повышение зарплат врачам. Для каждого нормального человека очевидно, что качество медицинской помощи зависит непосредственно от состояния и условий труда каждого медработника. Ну, не может человек, который несет ответственность за жизнь пациента, получать меньше, чем, например, обслуживающий персонал», — написал Владислав Дзивидзинский.

С 1 сентября текущего года зарплата медика повысится в среднем на 3,5 тыс. грн. По мнению эксперта, в Украине следует сделать это постоянной практикой.

«Кому-то, возможно, такие цифры будут казаться совсем маленькими, но это уже движение в правильном направлении. Несмотря на то, что уже закончилось большинство ковидовских флешмобов в соцсетях „поддерживаю врачей“, проблемы медработников никуда не делись и о них не стоит забывать. 3,5 тыс. грн в семейный бюджет — важнее любого флешмоба», — подытожил Дзивидзинский.

Также эксперт поднял вопросы реформирования психиатрической и туберкулезной службы и восстановления санэпидемслужбы. По его словам, налаживание их полноценной работы поможет в борьбе со многими болезнями, в том числе с COVID-19 .

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