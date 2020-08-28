«Евросолидарность» выиграет выборы в Киевсовет и будет формировать большинство проевропейских сил, — Прокопив

Заместитель киевского городского головы — секретарь Киевсовета, глава столичного отделения политической партии «Европейская Солидарность» Владимир Прокопив убежден, что после местных выборов 25 октября в следующем Киевском городском совете вокруг «Евросолидарности» будет создано депутатское большинство из проевропейских сил. Об этом он заявил в программе «Время Ч» на «5 канале».

«Я не сомневаюсь, что „Европейская Солидарность“ выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать там большинство проевропейских сил», — подчеркнул заместитель Киевского городского головы.

Владимир Прокопив также категорически отрицал, что между «Евросолидарностью» и партией «Удар» столичного мэра Виталия Кличко во время кампании могут быть серьезные конфликты.

«В третий раз в жизни я слышу о таких опасениях: такое было в 2014 году, когда мы совместно с „Ударом“ шли на местные выборы; такое было в 2015 году опять же на местных выборах, когда „Удар“ уже шел в составе „Солидарности“; и вот сейчас снова говорят о взаимной борьбе. Такого не будет. Будет партнерство», — подчеркнул лидер киевской организации «ЕС».

Он также отметил, что Виталий Кличко сможет рассчитывать на поддержку «Евросолидарности».

«Мы готовы подставить плечо действующему мэру, потому что в Киевсовет от „Европейской солидарности“ будут идти профессионалы», — сказал Владимир Прокопив.

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