Как найти работу, когда нет ничего подходящего: 4 совета эксперта

Порой поиски работы не дают ничего, кроме уныния и разочарования. Рассылка резюме пачками, десятки звонков в день остаются без ответа, а вы — без работы. HR-менеджер Ольга Алисименко дала четыре совета, как найти работу, когда нет ничего подходящего.

Измените вектор поисков

Не зацикливайтесь на одной-единственной должности-профессии. Если долго не удается найти «идеальный» вариант, пересмотрите параметры поиска. Например, вы хотите быть начальником производства, ведь у вас 10 лет опыта, отличное резюме, и вообще, жаль наработок. Но вакансий для такой должности нет, а если есть, то рекрутеры не засыпают вас звонками.

В таком случае тщательно продумайте, на какую еще работу вы согласны. Может, вы давно мечтали стать поваром? Да, для начала придется буквально жить на работе, стоять на нарезке, получать меньше, чем начальник. Но зато потом можно вырасти до шефа. Или, если время тикает, работы нет, а финансовая подушка тает на глазах, подработайте в такси. По крайней мере временно, чтобы не оставаться вообще без средств к существованию.

Редактируйте резюме и сопроводительное письмо

Пусть одну неделю на сайте будет размещено резюме в первоначальном варианте. Затем попробуйте изменить стиль написанного, фото, добавить больше дополнительной информации. Поэкспериментируйте с сопроводительным текстом

Расширьте каналы поиска

Обязательно узнайте у знакомых, друзей и родственников, нет ли на их предприятиях вакантных мест. Вспомните, с кем вы пересекались по работе, кому когда-то помогали делом или советом. Обратитесь к этим людям. Возможно, у них есть для вас предложение.

Подключайте социальные сети. В Facebook, к примеру, есть масса групп, где люди ищут сотрудников и публикуют вакансии. Словом, не стойте на месте!

Кстати, если вы знаете компании, в которых хотите работать, можно напрямую туда звонить и предлагать себя как специалиста.

Не сдавайтесь

Как только вы поставите на себе крест, его поставят на вас и все потенциальные работодатели. Вы должны верить в себя и в свой успех и ни в коем случае не бросать поиски. Удалите свое резюме с сайта, перестанете искать вакансии, звонить и писать по выбранным предложениям, и все — пиши пропало. Работа сама не придет к вам домой и не принесет чемодан денег.

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