29 августа 2020

29 августа считается днём рождения первого в мире мотоцикла. Случилось это ровно 135 лет назад, когда немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал своё изобретение — мотоцикл «Daimler Reitwagen». С точки зрения сегодняшних мотоциклистов, изобретение Даймлера выглядело по меньшей мере странно — на деревянную раму он установил двигатель, оснастив это диковинное средство передвижения деревянными же колёсами. И что вы думаете, на первом же состоявшемся в Германии публичном заезде сын инженера Пауль Даймлер, проехав вдоль реки Некая, сумел развить невиданную по тем меркам скорость — аж 12 километров в час!

Кстати, это изобретение в творческой, так сказать, биографии Готтлиба Даймлера было далеко не первым. Вместе со своим партнёром Вильгельмом Майбахом, с которым они работали в Кёльне на заводе, возглавляемом изобретателем четырехтактного двигателя внутреннего сгорания Николаусом Отто, они к тому времени уже успели придумать и свой первый карбюратор, и свой первый двигатель. Причём, разойдясь с Отто во взглядах на наиболее рациональное топливо и выбрав для своих двигателей всё-таки легко воспламеняемый бензин, Даймлер и Майбах переехали в Штутгарт, где в пригороде Каннштатт купили дом и пристроили к нему лабораторию. Много лет назад мне посчастливилось побывать в знаменитом штутгартском музее Mersedes, где вся эта история была воссоздана в мельчайших подробностях. Но самой интересной для меня и для нашего тогда ещё маленького сына Димочки в этом музее была, конечно же, экспозиция первых и наиболее известных мотоциклов и автомобилей, в том числе тех, которыми пользовались президенты США и генеральные секретари ЦК КПСС.

Также Даймлеру и Майбаху удалось создать первый лодочный двигатель. И, между прочим, двигатели для лодок в течение многих лет были основной продукцией фирмы Даймлер. А в августе 1888 года первый полёт совершил и воздушный шар, оснащённый двигателем внутреннего сгорания Готтлиба Даймлера. И, наконец, в 1889 году Даймлер и Майбах создали свой первый автомобиль. Он был, правда, больше похож на карету без лошади. И, представленный на Парижской выставке, у одних вызывал плохо скрываемое восхищение, а у других — откровенный смех. Впрочем, это уже совсем другая история…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.