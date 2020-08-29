Ярош считает, что напавшие на автобус с активистами Кивы заслуживают награждения

Нападение на автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь» вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями. Такое заявление сделал украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook.



«Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения того же народа. Патриоты, которые решились на такое действие, во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награждения. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования… она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее измене», — написал Дмитрий Ярош.

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