"Нового руководителя НАБУ выберут на честном и прозрачном конкурсе": у Зеленского отреагировали на решение КС по Сытнику

Офис президента Украины принял «к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто — спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности», — говорится в заявлении.

В Офисе президента отметили, что КСУ дает оценку именно управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа.

«В решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет законности и способности самого Национального антикоррупционного бюро Украины», — сообщили в ОПУ.

У президента Украины Владимира Зеленского уверены, что «НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики».

«В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя», — сказано в заявлении на сайте президента.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский также сообщил, что решением Конституционного суда Украины заблокирована только работа директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, поскольку его полномочия прекращены. Работа же НАБУ не остановленная и не заблокирована, передает Суспільне.

«С юридической точки зрения сегодняшнего дня Артем Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним — очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант — президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем — пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения», — отметил Вениславский.

Как писали «ФАКТЫ», указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро признан неконституционным. Такое решение приняла большая палата Конституционного суда, рассмотрев обращение депутатов.

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