Нападение на трассе Киев-Харьков должно иметь политические последствия, — нардеп от «Слуги народа»

Нападение, случившееся в Харьковской области 27 августа должно иметь политические последствия. С таким призывом выступил народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Группа нелюдей остановила средь бела дня автобус, по-зверски расстреляла и избила битами и дубинками своих оппонентов. Спросите себя, вы удивились этой новости? Будем откровенны — не очень. Но это нормально для страны, в которой хочется жить? Ответ очевиден: нет, это ненормально» — написал Ковалев.

Нардеп уверен, что отсутствие соответствующей политической реакции компрометирует в первую очередь президента и партию «Слуга народа», имеющую монобольшинство в Верховной Раде.

«Криминальные элементы действуют настолько нагло из-за абсолютной безнаказанности и импотентности национальной полиции, которую уже столько лет возглавляет Арсен Аваков», — отметил он.

В связи с этим Ковалев обратился к коллегам в парламенте.

«Друзья, мы должны проявить единодушие и наконец запустить настоящую, а не фейковую реформу полиции. Аваков должен уйти. Для спокойствия на наших улицах», — призвал нардеп в соцсети.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 29 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым подозреваемым в нападении на автобус в Люботине.



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