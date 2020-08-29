27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Нападение на трассе Киев-Харьков должно иметь политические последствия, — нардеп от «Слуги народа»

22:02 29 августа 2020
Фото полиции
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Нападение, случившееся в Харьковской области 27 августа должно иметь политические последствия. С таким призывом выступил народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Группа нелюдей остановила средь бела дня автобус, по-зверски расстреляла и избила битами и дубинками своих оппонентов. Спросите себя, вы удивились этой новости? Будем откровенны — не очень. Но это нормально для страны, в которой хочется жить? Ответ очевиден: нет, это ненормально» — написал Ковалев.

Нардеп уверен, что отсутствие соответствующей политической реакции компрометирует в первую очередь президента и партию «Слуга народа», имеющую монобольшинство в Верховной Раде.

«Криминальные элементы действуют настолько нагло из-за абсолютной безнаказанности и импотентности национальной полиции, которую уже столько лет возглавляет Арсен Аваков», — отметил он.

В связи с этим Ковалев обратился к коллегам в парламенте.

«Друзья, мы должны проявить единодушие и наконец запустить настоящую, а не фейковую реформу полиции. Аваков должен уйти. Для спокойствия на наших улицах», — призвал нардеп в соцсети.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 29 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым подозреваемым в нападении на автобус в Люботине.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мина в воде

В акватории пляжа в Черноморске из моря достали неразорвавшийся снаряд (фото)

Брэд Питт

Новая любовь Брэда Питта оказалась женой его друга-ресторатора (фото)

Разбитая техника под Иловайском

Командир минометного расчета Бодрый: «Не было в Иловайске повальной сдачи в плен! Мы там врагам тоже навешали!»

Задержанный

На похитителя ребенка в Борисполе завели дело сразу по четырем статьям, в том числе за изнасилование

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер