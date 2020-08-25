30 августа 2020

В августе 1944 года, сознавая, что союзнические войска противника приближаются к Парижу и уже недалёк тот час, когда оккупационному гарнизону придётся оставить столицу Франции, Гитлер приказал военному коменданту округа Большой Париж генерал-полковнику Дитриху фон Хольтицу уничтожить знаменитую Эйфелеву башню. В списке парижских достопримечательностей, подлежавших уничтожению, было немало всемирно известных объектов, но Эйфелева башня почему-то стояла на первом месте. Может быть, тому была даже личная причина. Дело в том, что во время своего первого приезда в захваченный нацистами Париж Гитлеру так и не удалось посетить Эйфелеву башню. Объяснялось это банально просто — не работали лифты. И у военных инженеров никак не получалось их запустить к приезду фюрера… Он был зол на французов, оказывавших ему упорное сопротивление в тылу, он был зол на эти чёртовы лифты, не позволившие подняться на легендарную башню, чтобы сфотографироваться на фоне поверженного Париже. Он был зол на весь белый свет. Но самое потрясающее в этой истории заключается в том, что генерал фон Хольтиц приказа своего фюрера так и не выполнил! Представитель старинного аристократического немецкого рода посчитал сущим варварством лишить цивилизованный мир такой уникальной достопримечательности…

Вот и рассудите теперь, сопоставим ли поступок немецкого генерала, сохранившего Эйфелеву башню для будущих поколений, с работой самого Гюстава Эйфеля, создавшего вместе со своими коллегами это одно из чудес современного мира. Как бы то ни было, Эйфелева башня, которая стала самой узнаваемой достопримечательностью французской столицы и самой посещаемой достопримечательностью в мире, продолжает стоять на прежнем месте, радуя туристов (а её посетили уже почти 250 миллионов человек!) и не вызывая раздражения у парижан, первоначально даже требовавших её немедленного сноса. В 1887 году, ещё во время строительства опор этого грандиозного сооружения, 300 писателей, художников и композиторов (и среди них Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и Шарль Гуно) направили гневное письмо в муниципалитет, называя конструкцию «бесполезной и чудовищной» и заявляя, что не потерпят, чтобы «эта смехотворная башня доминировала над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба». И это при том, что сам Ги де Мопассан любил обедать в открывшемся тогда уже на первом уровне башни ресторане. Правда, на вопрос, как такое возможно, если сооружение ему не по душе, писатель отвечал: «Это единственное место во всём Париже, откуда башню не видно…»

Так вот и получилось, что установленная как временная конструкция, венчающая собой парадный вход на Всемирную выставку 1889 года в Париже, Эйфелева башня потом была отдана Эйфелю в аренду на 20 лет. А в январе 1910 года ему удалось продлить договор аренды ещё на 70 лет. И стоит она с тех пор по-прежнему незыблемо и непоколебимо, ибо теперь уже представить себе столицу Франции без Эйфелевой башни не может никто.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И «эйфелебашенного» долголетия. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.