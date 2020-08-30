Мы будем добиваться справедливости в Киеве, – Билецкий о суде над патриотами в Харькове

Адвокаты обвиняемых в нападении на членов общественной организации Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев. О таком решении лидер Азовского движения и партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий сообщил под Киевским районным судом Харькова. Там избирают меру пресечения парням, которые на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с представителями «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

«Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что за месяц апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью», — заявил Андрей Билецкий.

По словам политика, основанием требовать перевода дела в Киев якобы является откровенная пророссийская позиция харьковских правоохранительных органов и чиновников. Билецкий подчеркнул, что при таких условиях надеяться на объективность судей не приходится.

«Здесь, похоже, радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были „оплотовцы“, которые воевали за так называемые Л/ДНР. Это обычная пятая колонна — те, кто всегда бьют наиболее подло в спину. Здесь не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, в Мариуполе. Они видят то, на что они заточены — на настоящих украинских патриотов, „радикалов“. Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть», — подчеркнул Билецкий.

Напомним, сейчас Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения лишь двенадцати парням, которых обвиняют в нападении на «активистов» нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Всем присудили содержание под стражей до 25 октября.

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