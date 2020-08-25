31 августа 2020

Ровно 30 лет назад в мировом прокате появился фильм, который многими позднее был назван культовым. Речь идёт о картине «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Поиск актёров на главные роли был мучительно долгим. Достаточно упомянуть, что кастинг по разным причинам не смогли пройти такие всеми признанные к тому времени артисты, как Кристофер Рив и Аль Пачино, и такие очаровательные актрисы, как Мишель Пфайффер и Дженнифер Джейсон Ли. Но всё-таки предпочтение было отдано Ричарду Гиру и Джулии Робертс.

В отличие от делавшей свои первые шаги в большом кино 21-летней Джулии 41-летний Ричард был актёром уже достаточно известным. За его плечами были съёмки в таких заметных фильмах, как «Американский жиголо» и «Офицер и джентльмен», «Клуб «Коттон» и «Царь Давид». Правда, за не очень удачную актёрскую игру в «Царе Давиде» Гира даже пытались номинировать на «Золотую малину». Но это ничуть не преуменьшало его очевидных творческих заслуг в других картинах. Ну, а после сумасшедшего успеха в «Красотке» Ричард и вовсе стал у крупных режиссёров и продюсеров нарасхват. Фильмы с его участием — «Первый рыцарь», «Хатико: самый верный друг», «Порочная связь» и особенно «оскароносный» мюзикл «Чикаго» — приносили огромные кассовые сборы. Более того, именно Ричарду Гиру суждено было стать первым человеком, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной в мире.

Он был на вершине славы. Работа приносила ему любовь публики, славу и большие деньги. Мог ли мальчик из небогатой многодетной семьи, зарабатывавшей на жизнь содержанием скромной фермы в пригороде Нью-Йорка, мечтать в детстве о чём-нибудь подобном? Конечно же, нет. Пределом его мечтаний, кстати, было добиться хороших спортивных результатов и стать лучшим в мире… трубачом. Да-да, он действительно хорошо играл на трубе и на некоторых других музыкальных инструментах. И, между прочим, в той самой «Красотке» Ричард играет на рояле, исполняя мелодию собственного сочинения. В той самой «Красотке», бюджет которой едва превысил 14 миллионов долларов, а в итоге принёс прибыль в 400 с лишним миллионов!

Понятное дело, такому импозантному и яркому мужчине дамы не давали прохода давно. Его первой супругой была Синди Кроуфорд, с которой они продолжают поддерживать добрые отношения. Потом была долгая семейная жизнь с актрисой Кэри Лоуэлл, родившей ему первенца Гомера. И вот несколько лет назад Ричард Гир, отмечающий сегодня свой 71-й день рождения, женился на испанской красавице Алехандре Сильве, которая моложе супруга ровно на 34 года. Они счастливы в браке, воспитывая маленького Александра Гира. И Ричард умеет своё счастье — и в личной жизни, и в творчестве — ценить. Просто он всему знает цену. Особенно тому, что достаётся большим трудом…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.