Время перемен: гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака



Понедельник, 31 августа, — последний день лета не обещает каких-либо неприятностей. Это неплохое время для самосовершенствования, перемен или переездов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте тут.

ОВЕН

Первый день рабочей недели потребует от вас максимальной отдачи сил и энергии. Многое из задуманного удастся осуществить. У самых настойчивых может появиться шанс подняться по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ

Совместить приятное с полезным сегодня у вас вряд ли получится, придется остановить свой выбор на чем-то одном. День неплох для улучшения жилищных условий, проведения косметических процедур.

БЛИЗНЕЦЫ

На службе все достаточно стабильно. Полученные предложения могут оказаться весьма заманчивыми, а вот принимать их или нет — гороскоп об этом умалчивает. В этот день нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние.

РАК

День, когда можно приступать к реализации давней идеи — каких-то особых препятствий на пути не предвидится. Также это благоприятное время для укрепления любовных отношений или брачных уз.

ЛЕВ

Хороший период для деловых контактов и проведения переговоров, удачными окажутся сделки с недвижимостью. Также в этот день можно делать крупные приобретения для дома.

ДЕВА

Сейчас стоит уделить пристальное внимание своему здоровью. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, старайтесь правильно питаться и полноценно отдыхать.

ВЕСЫ

Нынешний день хорош для самообразования и построения планов на ближайшее будущее. В личной жизни все будет складываться благополучно. На работе возможны какие-то недоразумения, но вы сумеете довольно быстро их уладить.

СКОРПИОН

В решении спорного вопроса постарайтесь найти компромисс — от этого в результате вы только выиграете, да и сэкономите время для более важных дел.

СТРЕЛЕЦ

Этот день может быть полон разных неожиданностей, постарайтесь спокойно реагировать на все происходящее. Сегодня велик риск ушибов, переломов или ожогов, поэтому будьте очень осторожны.

КОЗЕРОГ

Проявленная нынче инициатива в финансах и личных отношениях станет залогом будущего успеха. Новые знакомства окажутся интересными и весьма полезными.

ВОДОЛЕЙ

День может сложиться неплохо, если не будете придавать слишком большое значение ненужным мелочам. Будьте аккуратны в финансовых вопросах, не доверяйте малознакомым людям.

РЫБЫ

Благоприятный день для тех, кто не привык сидеть без дела, интересуется происходящим и открыт для всего нового. Сейчас вам противопоказаны какие-либо перегрузки, помните об этом, чтобы не навредить своему организму.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова составила эксклюзивно для «ФАКТОВ» лунный календарь на нынешнюю неделю — с 31 августа по 6 сентября — и рассказала, что и когда лучше делать.

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