Раку звезды сулят удачу в делах и карьерный рост, а Близнецам — большую прибыть: гороскоп на неделю

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ОВЕН. Определив для себя основное направление, не сворачивайте с выбранного пути, иначе результат не порадует вас. Появится шанс воплотить в жизнь задуманное. Следите за своим кошельком, будьте особенно внимательны, делая покупки через Интернет.

ТЕЛЕЦ. Проявляйте больше активности на работе и не бойтесь брать на себя ответственность. Получив интересное предложение, хорошенько подумайте, прежде чем дать на него ответ.

БЛИЗНЕЦЫ. На службе можно рассчитывать на успешную реализацию проектов, также не исключено поступление солидной прибыли. Вторая половина нынешнего периода благоприятна для решения бытовых и семейных проблем.

РАК. Звезды сулят удачу в делах и карьерный рост. Вероятно поступление предложения о новом месте работы. Желательно отказаться в этот период от экстремальных видов спорта — сейчас велика вероятность получения серьезных травм.

ЛЕВ. Это благоприятное время для работы и творчества. Сейчас в вашу сторону подул ветер перемен, однако пока о них не стоит распространяться. В делах амурных не бойтесь признаться в своих чувствах.

ДЕВА. Обстоятельства могут потребовать от вас существенных затрат, поэтому желательно заняться поисками дополнительного источника заработка. Полноценный отдых и сон станут для вас залогом хорошего самочувствия.

ВЕСЫ. Благоприятный период для получения новых знаний или смены места работы. Звезды советуют почаще прислушиваться к своей интуиции при принятии важных решений. Берегите поясницу, не поднимайте тяжести.

СКОРПИОН. Настройтесь на позитив и верьте в победу — только при таких условиях сумеете достигнуть желаемого результата. Вероятны денежные поступления, а родственники могут порадовать приятными новостями.

СТРЕЛЕЦ. В нынешний период звезды предоставляют неплохие возможности для пополнения бюджета, так что постарайтесь не терять времени зря. В отношениях с близкими держите свои слова и эмоции под контролем.

КОЗЕРОГ. Вы сейчас полны сил и энергии, так что можете приступать к реализации новых идей и планов. Также неплохо пойдет освоение нового дела. Покупки для дома, приобретенные в выходные, окажутся на редкость удачными.

ВОДОЛЕЙ. Начало данного периода более благоприятно для проведения важных переговоров, заключения сделок, подписания важных бумаг. Однако возможны какие-то подводные камни, поэтому следует все тщательнейшим образом проверять.

РЫБЫ. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши запросы совпадали с финансовыми возможностями, иначе рискуете погрязнуть в долгах. Не позволяйте негативным эмоциям вмешиваться в ваш рабочий процесс, принимайте все решения без суеты и спешки.

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