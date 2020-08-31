«Завтра первое сентября. На систему образования выделено 00,00 грн из фонда противодействия COVID-19 (забрали у него из образования весной 5 млрд грн). Может, еще успеют? Только школа — это 443 000 педагогических работников (из них 70 000 пенсионеры), более 4 миллионов учеников. Завтра большинство из них придет в школу. В школу, которой правительство почему-то не захотело выделить средства для обеспечения мер безопасности и материальной поддержки педагогов. Как выполнить рекомендацию МЗ/МОН о разделе классов, если средства посчитаны и выданые на з/п одного учителя одного класса? Со всем руководители школ должны справиться сами.

Если же в какой-то момент мы все вернемся к более жесткому карантину и дистанционному обучению, то, как это всегда бывает, пострадают больше всего те, кто и так страдает из-за социально-экономического неравенства и ограниченного доступа к качественному образованию. В частности, 1,2 миллиона детей из сельских школ, для которых дистанционное обучение может означать отсутствие какого-либо обучения. Знаете, что меня больше всего удивляет во всем этом? Что не то, чтобы искали, искали средства и не нашли. А то, что даже не обсуждали", — пишет Новосад в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как будут работать детсады с 1 сентября. В частности, им предписано убрать в группах ковры и мягкие игрушки.

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