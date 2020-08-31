У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, — Медведчук

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, вошедший в пятерку самых влиятельных людей в Украине по версии журнала «Новое время», прокомментировал назначение нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Как известно, им стал Леонид Кравчук.

«Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения. Этой же цели служит и невнятная чехарда с назначением якобы встреч в рамках „нормандского формата“: то ли глав МИДов, то ли глав государств, то ли в сентябре, то ли в октябре. От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится», — заявил Медведчук.

Также политик прокомментировал слова Кравчука о том, что он «занимает пророссийскую позицию»: «Наша партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“, которую я имею честь представлять, борется за защиту русскоязычного населения, против дискриминации русского языка и выступает за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ. И это, я акцентирую внимание, не пророссийская позиция, а украинская, которая ставит во главу угла защиту прав и интересов огромного числа украинских граждан, которые разговаривают на русском языке и хотят добрососедских отношений с Россией».

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