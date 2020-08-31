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Политика

В «Нацкорпусе» заявляют о возможной причастности людей Кивы к крупному складу с оружием на Харьковщине

22:46 31 августа 2020
склад
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

На Харьковщине найден масштабный склад боеприпасов, который может принадлежать представителям организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщается в Telegram-канале экс-командира полка «Азов» и начальника Центрального штаба партии «Национальный Корпус» Максима Жорина.

По его словам, среди обнаруженного оружия — гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковому гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию и прочее.

«Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область. Из своих источников получил интересную информацию о его владельце — это Олег Ширяев, связанный с Ильей Кивой», — написал экс-командир полка «Азов».

Также Жорин обратился к правоохранительным органам с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

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