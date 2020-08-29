1 сентября 2020

На прошлой неделе спортивный мир обсуждал резонансный рейтинг, в котором были представлены 10 лучших современных боксёров-тяжеловесов, прославившихся наибольшим количеством нокаутов, в которые они отправляли своих грозных соперников. Многие из украинских любителей бокса наверняка порадовались, увидев в этом списке имена наших легендарных братьев Кличко — Виталия и Володи. В этом списке отсутствовало имя сегодняшнего нашего героя, одного из кумиров многих чемпионов — легендарного Рокки Марчиано. И это объяснялось просто, он ведь закончил свою карьеру давно, очень давно. Последний свой бой на профессиональном ринге Рокки провёл весной далёкого 1956 года. Но его до сих пор многие помнят и чтят как боксёра уникального и не побеждённого.

Рокки Марчиано (или, правильнее было бы сказать, Марчеджано — именно такой была его настоящая фамилия) родился 1 сентября 1923 года в городке Броктоне, штат Массачусетс, США, в многодетной семье итальянского эмигранта-инвалида. Он рано понял, что обеспеченной его жизнь не будет никогда. Но решил не опускать руки перед непреодолимыми, казалось бы, обстоятельствами. Кем только не подрабатывал маленький Рокки — и мойщиком посуды, и разносчиком газет, и чистильщиком снега… Однажды пацана, пришедшего в местный боксёрский клуб, подметил тренер Джин Каджано. «Давай, заходи, — сказал он робкому гостю. — Мне уже давно хотелось сделать какого-нибудь итальянского мальчишку чемпионом мира». Где тренеру было знать, что его слова окажутся пророческими.

Посмотреть на бой за титул чемпиона мира между Джерси Джо Уолкоттом и Рокки Марчиано, который состоялся 23 сентября 1952 года на муниципальном стадионе в Филадельфии, собралось больше 40 тысяч зрителей. Прогнозы экспертов были однозначными в пользу чернокожего чемпиона Уолкотта. Правда, и Рокки до этой встречи ни одной своей схватки на ринге ещё никому не проигрывал. Но теперь-то перед ним был не кто-нибудь, а сам Уолкотт! В девятом раунде Джерси Джо отправил Рокки во второй нокдаун в этом бою. Если бы зрители знали, что этот нокдаун станет вторым и последним (!) за всю карьеру Марчиано, они бы в тот момент точно в это не поверили. Уолкотт постоянно доставал голову Рокки своими убойными джебами. Оба глаза Марчиано заплыли так, что рефери решил было даже остановить бой. Тем более, что он слышал, как тренер Рокки знаменитый Чарли Голдман сказал своему подопечному: «Если ты сейчас не свалишь Джо, тебе придётся искать поводыря…» Но Рокки так искренне попросил судью не делать этого, что тот согласился-таки продолжить поединок.

Такого жестокого последнего раунда зрители не видели уже давно. Глазные капли начали действовать — и у Рокки появился шанс рассмотреть лицо соперника. Что он начал вытворять! Он гонял старину Уолкотта из угла в угол, пока, пропустив страшный правый хук, Джо не замер на какое-то мгновение, а затем упал на спину с широко раскинутыми руками…

После этого Рокки Марчиано ещё 5 раз становился чемпионом мира. Он не проиграл ни одного из 49 боёв, проведенных на профессиональном ринге. И ушёл в 1956 году так и не побеждённым, заявив, что просто уже устал от бокса. На его банковском счету были огромные по тем временам деньги — целых 4 миллиона долларов. И он вскоре сумел с умом вложить их в прибыльное дело. И в личной жизни чемпион тоже был счастлив. И увлечение съёмками в кино и полётами на личном самолёте приносило ему немало приятных мгновений. Но в 1969 году, за день до своего 46-летия, любимый самолёт подвёл Рокки Марчиано…

Кстати, в серии популярных фильмов «Рокки» Сильвестр Сталлоне играет не Марчиано, а другого боксёра — Чака Вепнера. Но тем, кто смотрел эти фильмы, история Рокки Марчиано во многом показалась бы созвучной с судьбой киногероя.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.