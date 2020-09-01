ГБР расследует махинации Вавриша: суд арестовал два земельных участка, — СМИ

В рамках расследования Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного производства против бывшего чиновника КГГА времен Януковича, собственника Saga Development Андрея Вавриша суд Полтавы арестовал участки земли в Киеве площадью 43 гектаров. На них застройщик планирует строительство двух жилищных комплексов, что незаконно. Об этом сообщает сайт журналистских расследований «Наші гроші».

Ссылаясь на постановление суда от 31 июля, «Наші гроші» сообщили, что арест был наложен на 30 гектаров земли на Харьковском шоссе в Дарницком районе столицы, где строится ЖК «О2 Residence», а также на 13 гектаров земли в центре Киева по улице Набережно-Крещатицкой, где Saga Development планирует возвести ЖК «Новый Подол»: «Земельные участки и объекты незавершенного строительства являются вещественными доказательствами в уголовном производстве против Андрея Вавриша, которое расследуют следователи ГБР и Офис генпрокурора. Следователи ГБР указывают, что Вавриш неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей постройки на них жилых домов, лично согласовывал задания на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговой в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки».

По информации сайта «Наші гроші», в ходатайстве о наложении ареста на указанные два участка прокурор сослался на то, что в свое время чиновники Киевгорадминистрации в сговоре с другими лицами неправомерно способствовали компаниям Saga Development и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко в застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой.

Как отмечается в расследовании сайта со ссылкой на материалы следствия, целевое и функциональное назначение этих участков — общественная застройка, а не жилой многофункциональный комплекс. Кроме того, сами участки находятся в границах исторического ареала Киева. «Именно по инициативе Вавриша КГГА в 2015 году заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 гектаров и которые планируют застроить в нарушение Генплана», — сообщают «Наші гроші».

Что касается арестованного участка земли в 30 гектаров на Харьковском шоссе, то следствие установило, что разрешение на строительство там жилого комплекса также получено неправомерным путем.

Участки, как пишут «Наші гроші», относятся к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га), а строительство на этих участках невозможно без согласования с Кабмином. В ходе обысков в КГГА следователи изъяли многочисленные документы, которые имеют признаки подделки с целью сокрытия противоправных действий отдельных лиц.

Ранее ГБР также провело обыск в офисе компании Saga Development Вавриша, которого подозревают в незаконном и коррупционном получении права на строительство жилых комплексов, что привело к серьезным нарушениям на этапе строительства объектов.

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