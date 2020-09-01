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Политика

«Вы меня не остановите»: изгнанный Лерос резко обратился к «слугам народа»

22:00 1 сентября 2020
Гео Лерос

Народный депутат Гео Лерос, которого во вторник, 1 сентября, исключили из фракции Верховной Рады «Слуга народа», написал обращение к нардепам.

В своем Facebook Гео Лерос написал об ближайших планах.

«Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатам, которые не испугались звонков из Офиса президента. Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — написал он.

Сеть отреагировала многочисленными комментариями:

Ранее сообщалось, что нардеп Лерос жестко обратился к Зеленскому в Раде.

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