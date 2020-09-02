Машинист — неуч. Окружение машиниста — воры и тупицы. А поезд идет в Ростов, — Алексей Давиденко

Нынешнюю ситуацию в Украине очень ярко описал в соцсети в виде сценария фильма-катастрофы бизнесмен Алексей Давиденко.

«Фильм-катастрофа.

На центральном железнодорожном вокзале в локомотив пассажирского поезда, следующего из Киева в Европу, залез Неуч со своими тупыми друзьями.

Неуч стал у руля, а его друзья сп**див со старта из всех купе постельное белье, а из вагона-ресторана всю еду и бухло, расселись в вагонах первого класса и заказали шлюх.

Неуч.

Вытолкав из кабины машиниста, сообщил пассажирам по громкой связи, что поезд вместо Европы теперь едет в Рио-де-Жанейро, и под аплодисменты пассажиров плацкартных вагонов поезд рванул вдаль.

— Но ведь из Киева нет железной дороги в Рио. Наверное, нами управляет идиот! — доносились робкие голоса пассажиров.

Но их никто не слышал…

Из всех динамиков громко пела Сердючка:

ХА-РА-ШО

Все будет хорошо

Все будет хорошо

Я это знаю, знаю…

Буквально сразу.

Идиоты, захватившие поезд, начали продавать шлюхам места проводниц, воровать детали и разбирать на запчасти локомотив — поезд потерял управление.

Проскочив несколько промежуточных станций, поезд свернул на Ростов.

Один из адекватных пассажиров первого класса заметив, что друзья воруют и бухают, а поезд свернул с заданного пути, начал ходить по вагонам и громко кричать об этом пассажирам.

— Люди, караул! Машинист — неуч. Окружение машиниста — воры и тупицы.

Он кричал.

Но люди продолжали верить Бендеру-Неучу и мечтать про Рио, хотя из багажа уже начали исчезать ценные вещи, а пейзаж за окном все больше напоминал Немытую Россию.

В этот момент поезд проскочил знак — впереди тупик.

Неуч с друзьями схватили дебошира и выкинули на полном ходу из поезда.

— Вали, урод! Не мешай нам ехать в Рио! Дебошир встал отряхнулся и шепотом сказал им вслед:

— Е*аньки! Ваш поезд на большой скорости без остановок летит в тупик…

Но этого они уже не услышали…

Из всех динамиков громко пела Сердючка:

ХА-РА-ШО

Все будет хорошо

Все будет хорошо

Я это знаю, знаю…" — написал в Facebook Давиденко.





Ранее известный журналист Юрий Бутусов проанализировал на своей странице в соцсети ситуацию в Украине, в частности, недавние увольнения и назначения на ключевые посты в разведке и в правоохранительной сфере.

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