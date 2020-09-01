3 сентября 2020

Конечно же, кто-то снова может задаться вполне резонным вопросом: кому нужны эти мои, условно говоря, «фарфоровые истории»? В том числе сегодняшняя, между прочим, 1209-я по счёту. Не первый раз сам себе задаю тот же вопрос. И ответ всегда нахожу в мудром замечании моей супруги: даже если это было бы нужно только одному тебе, уже можно было бы продолжать…

Что ж, продолжаю. Потому что, задумав эту ежедневную рубрику на своей «фейсбучной» ленте для представления работ из нашей фарфоровой коллекции, я затем понял, что это может быть прекрасным поводом для поздравления именинников (знакомых мне и вовсе неизвестных) с радостным событием в их жизни. И решил воспользоваться такой возможностью, тем более, что в моих историях часто приводятся примеры из жизни людей известных и успешных. Давно уже, кстати, пришёл к выводу, что учиться нужно не на чужих ошибках. Бесполезное это, скажу я вам, дело. Пока на себе не ощутишь горечи поражения, радикальных выводов всё равно не сделаешь. Учиться нужно на чужих успехах.

Причём, обратите внимание, в историях о жизни выдающихся изобретателей, писателей, актёров, первопроходцев и художников, я чаще всего нахожу примеры потрясающего стремления добиться поставленной цели — кровью и потом, упорством и полнейшей самоотдачей, любовью к своему делу и к людям, самопожертвованием и самопознанием. Другого пути к настоящему успеху не бывает. И быть не может. То, что легко достаётся, как правило, легко и транжирится. То, что даётся с большим трудом, ценится и развивается.

Так было и в жизни Фердинанда Порше, немецкого конструктора автомобилей и бронетанковой техники, 145-летие которого отмечается сегодня. Начав в 15 лет работать в маленькой ремонтной мастерской отца в Мафферсдорфе, юноша параллельно учился в техническом училище, для чего каждый Божий вечер отправлялся в соседний город. Уже в 25 лет Фердинанд создал свой первый автомобиль — Lohner-Porsche. И на Всемирной выставке в Париже в 1900 году его изобретение сразу же было удостоено высшей награды — Гран-при. К нему быстро пришли и слава, и деньги.

Под началом Фердинанда Порше, который в 1920-х годах работал главным инженером штутгартской компании Daimler AG, были созданы знаменитые «Мерседесы» S и SS. Вскоре, открыв собственное конструкторское бюро Porsche, он создаёт знаменитый Volkswagen Kafer, прозванный «Жуком». И одного этого, по мнению специалистов, хватило бы для того, чтобы имя Порше было навсегда вписано в историю мирового автомобилестроения… Но потом последовало сотрудничество с гитлеровской армией, гонения, аресты, позор, обрушившийся и на самого Порше, и на его компанию. Всего этого перенести он уже не смог и в 1951 году ушёл из жизни в результате сердечного приступа.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.