Ремонт дорог и «Велике будівництво» стали одной из самых популярных инициатив Зеленского, – КМИС

Развитие инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, больниц и детских учреждений не должно останавливаться на время пандемии. Украинцы поддерживают государственные инвестиции в программу «Велике будівництво» и считают ее одной из самых удачных инициатив президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют обнародованные данные нового исследования Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого представил в «Интерфакс-Украина» заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, респонденты больше всего поддерживают инициативу прекращения огня на Востоке Украины (80,6%) и национальную программу «Велике будівництво» (67%), которая оказалась более популярной, чем финансовые программы по кредитованию бизнеса, новое трудовое законодательство и земельная реформа.





89,8% всех опрошенных высказались за то, чтобы государство вкладывало деньги в развитие инфраструктуры.



По мнению 49,2% респондентов прежде всего нужно ремонтировать дороги. При этом 35% опрошенных высказались за строительство и реконструкцию больниц, а 26,3% - считают, что нужно инвестировать в школы.





О том, что дороги — главный приоритет, свидетельствуют и ответы на вопрос: «Что предполагает программа «Велике будівництво»? По мнению большинства респондентов, это строительство и ремонт дорог (72,4%).





Коронавирус не должен быть препятствием для продолжения программы «Большая стройка», считают 85,2% опрошенных.





В исследовании приняли участие 2049 респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым). Опрос проведен 6−19 августа 2020 года.





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