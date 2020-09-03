Девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы «Велике будівництво», инициированной президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в соцопросе, опубликованном КМИС.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц. Еще 12,2% ответили, что «скорее поддерживают» такие действия власти. Всего за программу «Велике будівництво» высказались 89,8% опрошенных.

«Почему такая высокая поддержка? Одна из причин — это то, что люди видят воочию, как строятся, ремонтируются дороги. Строительство — это то, что больше всего бросается в глаза», — пояснил в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

Почти половина граждан считает, что в их населенном пункте требуется строительство и реконструкция дорог (49,2%), треть подчеркивает необходимость больницы со стационаром, более четверти предпочитают школу, а каждый пятый — детский сад.

85,2% опрошенных считают, что строительство инфраструктурных объектов следует продолжать, несмотря на пандемию коронавируса.

В целом «Велике будівництво» занимает второе место среди реформ и инициатив действующей власти. Этот проект как одну из ряда инициатив одобряют 67% опрошенных. На первом месте — программа прекращения огня на Донбассе (80% поддержки).

«В целом население настроено на мирное урегулирование на востоке и в то же время — активное развитие инфраструктуры в Украине», — отметил Антон Грушецкий.

Третье место по уровню поддержки занимают доступные кредиты для бизнеса под 5, 7, 9 процентов (одобряют 38% опрошенных). Еще почти треть респондентов поддерживает снижение учетной ставки НБУ, которое открыло путь к удешевлению ипотечных кредитов для населения.

Опрос проводился с 6 по 19 августа. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для четырех макрорегионов: Западного, Центрального, Южного и Восточного. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2049 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым), методом личных интервью с использованием планшетов (САРІ). Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3%

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в последующие годы программа «Велике будівництво» будет расширена. В нее хотят включить реконструкцию мостов и путепроводов, памятников архитектуры и культурных объектов, строительство и восстановление аэропортов.



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