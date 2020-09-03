Порошенко, Турчинов или Мацола? «Евросолидарность» определяется с кандидатом на пост мэра Киева

В партии «Европейская солидарность» идет дискуссия, кого они будут поддерживать на должность мэра Киева. Об этом сообщил источник, близкий к политсовету «ЕС».

По его словам, уже было проведено несколько закрытых соцопросов: мерили рейтинги многих политиков, которых партия могла бы выдвинуть на должность главы Киевского городского совета.

«Поэтому сейчас рассматривается несколько кандидатов: это лидер партии Петр Порошенко, глава избирательного штаба „Евросолидарности“, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, народный депутат Алексей Гончаренко, даже бизнесмен Андрей Мацола», — сообщил источник. Однако окончательное решение еще не принято. Не исключено, что партия вообще не будет выдвигать кандидата, а договорится о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, по сообщению источника, после того как появились слухи о том, что список «Европейской солидарности» на выборах в Киевский городской совет может возглавить Марина Порошенко, в партии всерьез задумались и о таком варианте.

«Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус-группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем из всего спектра демократических сил», — сказал он.

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