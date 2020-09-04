Когда не стоит заключать брак и идти в салон красоты: лунный календарь на 7–13 сентября
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 7 по 13 сентября 2020 года, когда лучше посещать баню и сауну, назначать деловые переговоры и поливать садовые растения, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.
7 сентября
Символ дня: орел
Характеристика: можно начинать любые новые — даже самые сложные — проекты, энергии дня хватит на них с лихвой.
Бизнес и финансы: хороший день для разговора с начальством — можно продвигать новые проекты и просить увеличения заработной платы.
Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми — ссора ни к чему хорошему не приведет.
Здоровье: нельзя заниматься самолечением: почувствовав себя плохо, нужно сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: желательно посетить баню или сауну, провести сеанс массажа. От похода в парикмахерскую лучше отказаться.
Спорт: спортом и физкультурой желательно заниматься без фанатизма.
Дом, сад, огород: полив растений нужно сократить. Можно заниматься домашними делами любой сложности.
8 сентября
Символ дня: конь
Характеристика: день благоприятен для людей творческих профессий. Впрочем, тем, кто далек от творчества, но использует в своей работе креатив, тоже можно надеяться на удачу.
Бизнес и финансы: от деловых предложений нынешнего дня лучше не отказываться — они принесут солидную прибыль.
Личная жизнь: вероятна встреча с человеком из прошлого.
Здоровье: необходимо отказаться от жирной, соленой и жареной пищи. А также алкоголя и сильнодействующих лекарств.
Уход за внешностью: день удачен для посещения салона красоты.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.
Дом, сад, огород: можно подкармливать и удобрять растения. Хороший день для любых домашних дел.
9 сентября
Символ дня: золотой ключик
Характеристика: хорошее время как для получения новых знаний, так и для передачи собственно опыта другим людям.
Бизнес и финансы: не стоит покупать и продавать — можно остаться в убытке.
Личная жизнь: ложь, допущенная в этот день, рано или поздно выйдет наружу, разрушив отношения.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому при первых же симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: день благоприятен для похода в салон красоты.
Спорт: под запретом нагрузка на позвоночник.
Дом, сад, огород: хороший день для любых работ в саду. Домашними делами рекомендуется заниматься без энтузиазма.
10 сентября
Символ дня: черепаха
Характеристика: можно разрушать прошлое ради будущего — процесс может оказаться болезненным, но его придется перетерпеть.
Бизнес и финансы: необходимо следить за словами — неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач.
Личная жизнь: не стоит регистрировать брак — совместная жизнь продлится недолго.
Здоровье: необходимо заняться укреплением иммунитета.
Уход за внешностью: не самый лучший день для посещения салона красоты.
Спорт: заниматься физическими упражнениями лучше на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно работать только с надземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать — их очень легко поранить. Уборке в доме должно сопутствовать избавление от всего лишнего.
11 сентября
Символ дня: Гефест
Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век.
Бизнес и финансы: удачными окажутся любые финансовые дела и проекты.
Личная жизнь: необходимо отказаться от рискованных шуток — они могут показаться любимым людям обидными.
Здоровье: самолечение противопоказано — почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.
Уход за внешностью: стрижка может негативно сказаться как на внешности, так и на здоровье.
Спорт: показаны умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Рекомендуется благоустраивать приусадебный участок.
12−13 сентября
Символ дня: черепаха
Характеристика: 25-й лунный день, который растянется на двое суток, благоприятен для занятий хобби.
Бизнес и финансы: можно заниматься продажами, покупки лучше отложить.
Личная жизнь: свидание лучше не назначать — оно может показаться скучным.
Здоровье: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад. огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — велик риск повреждения корневой системы. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
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