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Политика

Партия Порошенко требует провести тестирование учащихся и педагогов на коронавирус

16:32 4 сентября 2020
пустой класс
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В связи с резким ростом числа заболевших и осложнением эпидемиологической ситуации в столице Киевская городская организация политической партии «Европейская Солидарность» требует от Киевской городской администрации и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей города Киева, а также преподавателей дошкольных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба «Европейской Солидарности».

«Уже в первые дни некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы отправлены на карантин. При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы», — говорится в сообщении.

Также в партии потребовали от руководства города срочно обратиться в Верховную Раду и к правительству относительно введения 100-процентной надбавки работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в наибольшей группе риска.

«Мы также требуем от правительства срочно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о страховании здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты. В случае невыполнения этих превентивных мер вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет министров и лично президента Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял, что ситуация находится под контролем», — заявили в партии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что в Киеве начало учебного года началось по расписанию в 427 школах из 428.

1 сентября в одном учебном заведении на Оболони образовательный процесс перевели в дистанционный режим из-за коронавируса, обнаруженного у педагогов.

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