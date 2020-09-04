«Без сдачи и капитулянтства», — Пальчевский высказался относительно отношений с РФ

Общественный деятель, лидер партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский рассказал об отношении к РФ. Политик записал видеообращение на своей странице в Facebook, в котором четко заявил о своей позиции по отношению к соседу.

«Позиция — строго проукраинская! Мы за добрососедство со всеми, в том числе и с РФ, но при условии выполнения тех соглашений, которые ни в коем случае не будут ущемлять права Украины и украинцев на родные земли», — заявил он.

Также лидер партии «Перемога Пальчевського» акцентировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

«Без сдачи и капитулянтства. Кстати, вы обратили внимание, что традиционно русскоязычные области требуют от Банковой, чтобы соблюдались интересы украинцев, в первую очередь. Мир — миром, но своих интересов и своей земли мы не отдадим!» — подчеркнул Пальчевский.

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