«Коррупция на рынке номерных знаков: создатели «схем» подставляют Нацгвардию», — эксперт

Один из ведущих украинских производителей на рынке номерных знаков на транспортные средства написал жалобу в Антимонопольный комитет Украины на заказчика тендера — базу производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины. Жалоба касается закупки UA-2020−08−03−1 565-a id 822 292 6792a54741822fb4642b0793a2, которая была объявлена ​​через систему электронных торгов PROZORRO на полтора миллиона гривен.

По мнению производителя, в тендерной документации создаются основы для коррупционного злоупотребления своими правами, поскольку без объективной необходимости значительно сужается круг потенциальных участников закупки, что приводит к ограничению конкуренции.

«В подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров участник тендера должен предоставить не менее двух копий договоров за текущий год, — раскрывает суть претензий заявителя эксперт рынка, юрист Дмитрий Тришенков. — Но проблема в том, что в связи с карантином в марте проведение тендеров было приостановлено. И в текущем году только одна компания — ООО „Спецзнак“ — отвечает этим условиям. То есть в тендере заказчик безосновательно, необоснованно и с целью ограничения конкуренции и дискриминации участников установил количественные ограничения по объемам выполнения аналогичных договоров изготовления номерных знаков».

По словам Тришенкова, тендерная документация фактически прописана под одну компанию — ООО «Спецзнак», что вызывает искреннее удивление на рынке.

«Ведь эта компания уже два месяца, как не может выполнять свои обязательства по тендеру на производство 182 900 индивидуальных номерных знаков за 23 197 452 гривни, который выиграла 22 июня. Компания не имеет технических возможностей самостоятельно производить автознаки и обычно закупает заготовки у других поставщиков», — отметил эксперт рынка.

За два месяца предприятие должно было поставить больше 30 000 знаков, а поставили только 550 индивидуальных номеров.

«Обязательства были выполнены менее чем на 2 процента. Все сроки сорваны. При этом компания продолжает подаваться на следующие тендеры. Индивидуальных номерных знаков в сервисных центрах МВД Украины нет, но рядом с центрами их активно предлагают „бизнесмены“. Единственное, цена на них в четыре раза выше официальной. Объяснение этому может быть одно — вполне вероятно, что кто-то из высокопоставленных чиновников активно лоббирует эту компанию, прописывая под нее тендерную документацию», — считает Дмитрий Тришенков.

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