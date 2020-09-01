5 сентября 2020

Об этом не так уж часто говорят. Но думают уж точно часто. Причём, многие из мужчин. Конечно, носить или не носить бороду, каждый решает самостоятельно. Но в том, что мысли о густой растительности на лице периодически возникают у каждого представителя сильного пола, сомневаться не приходится. Так ведь было всегда. В древние времена мужчина подсознательно отпускал бороду, предполагая, что она является обязательным признаком уверенности в своих силах, взрослости и отчасти даже мудрости.

Впрочем, так было не всегда. В Древнем Египте, например, право ношения бороды принадлежало исключительно фараону. Всем иным мужчинам надлежало регулярно бороды сбривать, дабы не нарваться на неприятности. Ну, а легендарный полководец Александр Македонский и вовсе требовал от своих воинов не допускать отращивания бороды, так как в военных походах это могло плачевно закончиться для нарушителей, дававших противнику возможность, ухватившись в бою за чужую бороду, ускорить исход поединка в свою пользу.

Сегодня, во Всемирный день бороды (оказывается, и такой праздник значится в международном календаре), можно было бы рассказать вам, друзья мои, немало забавных и поучительных историй, связанных с этой весьма актуальной и в наши дни темой. Обратите лишь внимание на то, как часто в последнее время отставные чиновники, едва покинув высокий пост, тут же начинают отращивать бороды различной длины и конфигурации, словно обозначая тем самым свой новый статус, умудрённый опытом свалившихся на плечи испытаний. Но долго сию тему обсуждать мы, пожалуй, не станем, ограничившись лишь старой еврейской притчей.

Два молодых жителя Иерусалима поспорили между собой о том, должен ли носить бороду настоящий еврей. Не найдя однозначного ответа, решили они обратиться к мудрому ребе.

— Вот скажите, о, почтеннейший, должен ли настоящий еврей носить бороду? — спросили они раввина.

— Конечно же, нет, — не задумываясь, ответил тот.

По дороге домой молодые люди долго обсуждали ответ мудрого человека. Пока вдруг один из них не воскликнул:

— Как же так, он нам ответил: не должен, а сам-то ведь отпустил длинную бороду?!

Решив вернуться назад и всё выяснить до конца, они снова подошли к синагоге и переспросили ребе:

— Вы нам сказали, что настоящий еврей не должен носить бороду, да? Так почему же вы сами её носите?

Усмехнулся мудрый ребе и тихонечко поведал им свой секрет:

— А я просто никогда и ни у кого не спрашивал, должен ли настоящий еврей носить бороду…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.