Нелогично и спекулятивно: у Зеленского отреагировали на российские санкции в отношении украинских политиков

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали российские санкции против ряда известных украинских политиков спекулятивными и пропагандистскими. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот „технологический прием“ со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде всего безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжительного политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции», — говорится в сообщении.

В Офисе украинского президента полагают, что таким образом Кремль «пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны».

У президента Украины отметили, что украинские политики едины в своем отношении «безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте» и призвали Россию вводить санкции против всех парламентариев, а не выборочно против конкретных политиков.

«В таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — сообщили в Офисе президента.

Как писали «ФАКТЫ», в ответ на агрессию России против Украины страны Запада регулярно продлевают экономические санкции в отношении РФ.

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