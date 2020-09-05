27.56 / 27.78 32.43 / 32.85
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Нелогично и спекулятивно: у Зеленского отреагировали на российские санкции в отношении украинских политиков

16:25 5 сентября 2020
Владимир Зеленский

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали российские санкции против ряда известных украинских политиков спекулятивными и пропагандистскими. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот „технологический прием“ со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде всего безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжительного политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции», — говорится в сообщении.

В Офисе украинского президента полагают, что таким образом Кремль «пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны».

У президента Украины отметили, что украинские политики едины в своем отношении «безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте» и призвали Россию вводить санкции против всех парламентариев, а не выборочно против конкретных политиков.

«В таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — сообщили в Офисе президента.

Как писали «ФАКТЫ», в ответ на агрессию России против Украины страны Запада регулярно продлевают экономические санкции в отношении РФ.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Полиция

Полиция завела дело по факту возможного изнасилования 5-летней украинки в Египте

Симферопольское водохранилище

Когда-то здесь была вода: в сети показали заросшее травой бывшее Симферопольское водохранилище (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер