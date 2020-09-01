6 сентября 2020

Знаете, друзья мои, с годами разочаровываться в людях становится всё больнее. И обиднее. Особенно в трудные времена, когда доверяешь человеку больше, чем обычно, надеясь на то, что он, так же, как и ты, осознаёт всю неоднозначность и сложность сложившейся ситуации. Надеясь на то, что ранее сделанное для него вами в это непростое время обернётся надёжностью и верностью. А потом вдруг узнаёшь, что, продолжая бороться за спасение своего дела, частичкой которого был и этот человек, ты совсем упустил из внимания то, как он расчётливо и мерзко этим моментом пользуется, хладнокровно решая свои вопросы и даже не собираясь думать ни о ком другом больше. Говорили на днях с коллегой об этом, упрекая себя в том, что излишне доверяем некоторым людям, а затем сами же страдаем, разочаровываясь в их поступках. «Так было не раз и так не раз ещё будет», — «успокоил» я коллегу. Нас ведь уже не переделаешь. Главное — нам бы в трудную минуту в самих себе не разочароваться, не потерять веры в собственные силы.

Однажды в Центральном парке Нью-Йорка сидел на скамеечке крупный бизнесмен, попавший в тяжёлую финансовую ситуацию. Банки в кредите, зная его нынешнее положение, ему отказали. Немногие друзья, к которым он грешным делом обратился за помощью, только развели руками: сами, дескать, оказались на мели… Ситуация была критической. Он уже просто не знал, что ещё можно предпринять для спасения своего дела.

Сидевший рядом седовласый немолодой мужчина, словно чувствуя душевное состояние героя нашей истории, попросил в двух словах рассказать ему, что случилось. Не понимая, зачем он это делает, бизнесмен выложил незнакомому человеку всё, как на духу. Внимательно выслушав сбивчивый рассказ, мужчина достал чековую книжку, что-то быстро в ней заполнил и, аккуратно оторвав листок, вручил его бедолаге со словами: «Ровно через год вернёте мне эту сумму, на этом же месте». Потом резко встал и быстрым шагом направился к выходу. Прийдя в себя через несколько минут, наш герой внимательно рассмотрел чек, на котором красовалась цифра 500 тысяч долларов и подпись, которую легко было прочесть: Джон Рокфеллер!

Не поверив своему неожиданному счастью, бизнесмен спрятал чек в сейф и с головой окунулся в работу. Ему было по-прежнему тяжело, выйти из кризисной ситуации было очень непросто. Но одна только мысль о том, что он в любой момент может воспользоваться тем чеком, словно придавала ему новые силы. Его усердие и поддержка, старательность членов коллектива начали давать положительные результаты. Дело пошло на поправку. Самые трудные времена оказались позади. И ровно через год, так и не воспользовавшись загадочным чеком, наш теперь уже снова преуспевающий бизнесмен отправился в Центральный парк. Седовласый незнакомец был на удивление пунктуален. Но не успел наш герой, вернув ему чек, сказать даже несколько слов благодарности, как к старику подошла вежливая медсестричка и, взяв его под руку, стремительно увлекла за собой, шёпотом обронив:

— Вы уж извините его, пожалуйста. Он, наверное, и вам предлагал крупную сумму, называя себя Рокфеллером?..

Долго ещё сидел в парке наш бизнесмен, заново переживая всё, что с ним произошло после встречи с этим незнакомцем. Многое теперь казалось и нелепым, и невероятным. И только одно было совершенно очевидным: поступок полоумного доброго старика подтолкнул его к тому, чтобы поверить в себя и найти силы пережить непростое испытание, выпавшее на его долю.

Эта история мне кажется весьма уместной именно сегодня, когда в Украине отмечается день предпринимателя. Есть, над чем задуматься…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.