Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

По мнению военного эксперта Алексея Арестовича, ОРДЛО созданы как воюющие организации, без войны они растворятся

«По заявлению «лидера «ДНР»» Пушилина, который гордо сообщил, что ровно в 08.00 7 сентября лично он начнет войну — нанесет удар по позициям нашего 503-го батальона морской пехоты в районе поселка Шумы (Горловка).

Мол, украинцы подло копают окопы в его сторону, а сие терпеть нет решительно никакой возможности — нарушение-с.

Зачем россиянам понадобилось срывать перемирие?..

Очень просто.

Потому, что перемирие разрушает т.н. «ДНР» и «ЛНР» быстрее, чем война.

Младо-республики ковались и тянулись в нитку, как военные организации, призванные воевать с Украиной.

Отсюда, размер их боевого и численного состава, который сделал бы честь ФРГ или Британии, и который ни при каких обстоятельствах не смогла бы вытянуть «экономика» ОРДЛО.

Это военные организации.

И логики там военная: фронт и сопли по его поводу в устах замполитов.

А любой военный знает, в какой ужас превращается армия (на контрасте) после прекращения войны.

Начинается разложение через потерю главной смыслообразующей деятельности.

Проще говоря, ОРДЛО не может с нами не воевать, ибо тогда не будет ОРДЛО.

Кремль за семь лет палец о палец не ударил для обеспечения возможности самостоятельного существования молодых «республик» и придания этому существованию хоть какого-нибудь иного смысла, нежели возвращения в состав Украины.

Воевать с теми, к кому собираешься вернуться, это, в принципе, странная затея, но не воевать для квазигосударственных образований, созданных только с целью войны, еще хуже — смертельно.

Если завтра удар будет нанесен, это будет означать срыв перемирия, которое началось формально 27 июля.

Шесть недель весьма относительного прекращение огня — это все, на что хватило ОРДЛО, их потенциал мира.

Это означает весьма важную вещь: перемирие тоже работает, как и война.

Невоюющие республики начинают проваливаться в самих себя, начинается разложение.

Вторая важная вещь — именно поэтому перемирий они соблюдать не будут, это лишает их всякого смысла существования.

Вторая крупная причина — позиция РФ.

Видно, что-то не работает у них в системе влияния на нас, на переговорный процесс, на ТКГ.

Тем более, что на конец сентября запланирована встреча в «нормандском формате», а они всегда стремятся надавить перед тем обострением на фронте.

Плюс 21−26 сентября — активная фаза стратегических учений Южного военного округа и ЧФ РФ «Кавказ-2020», которые сами по себе являются мощным механизмом давления.

Все это снова ставит вопрос о нашей стратегии.

Ответим ли мы на обстрел?

Конечно.

Готовы ли мы к обострению и давлению?

Конечно.

Более того, вчерашний визит американских стратегических бомбардировщиков, это элемент встречного давления — практически беспрецедентный по организации (совместно с самолетами-разведчиками, подошедшими к оккупированному Крыму с юга).

Мы разрушаем ОРДЛО в любом варианте — военном, мирном, они лишены потенциала рядом с Украиной, и без непрерывной накачки со стороны Кремля, сдуваются в считанные недели.

Именно поэтому, я не очень опасаюсь их возвращения в состав Украины, в том или ином варианте.

Они будут размыты, растворены, коррумпированы и обезжирены в нашей действительности в короткие политические сроки, как бы их не натравливал на нас Кремль.

ОРДЛО — инструмент и давно уже вся борьба идет за то, как его заточить (Кремль) или, наоборот, притупить (мы).

Изменит ли что-либо это обострение?

Обострения на фронте давно уже ничего не решают для исхода политической борьбы.

Правда, они все еще работают, как слабая мобилизационная технология — для самих жителей ОРДЛО и активной патриотической группы у нас.

Ходит этот тяни-толкай по кругу, конца и края не видно и водит им бессмыслица происходящего.

Так и новое возможное обострение: вспыхнет, угаснет, сойдет на нет.

Этот хоровод надолго, и даже выборы в США, особо его рисунок не изменят, вне зависимости от результата.

Переговоры-обострение-переговоры.

Они давят, мы не движемся.

Тяжелая, нудная торговля за пункты плана, за пленных, за детали соглашений.

Попытки подкручивать тему для внутренних нужд — тех же местных выборов.

Все это хорошо известно, длится пятый год (после окончания активной фазы), страшилки и надежды не сбываются.

И все это очень надолго — пока нечто радикально не изменится в самой России, или — у нас.

Современные конфликты способны длиться десятилетиями.

Воевать трудно", — пишет в Facebook Арестович.

Напомним, из-за действий так называемой «ДНР» украинская сторона вынуждена инициировать внеочередное заседание ТКГ. А командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае возобновления боевиками ведения огня, «командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами».

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