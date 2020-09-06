Многим сегодня повезет: гороскоп на 6 сентября

Воскресенье, 6 сентября, — многие в этот день смогут добиться желаемого и воплотить в жизнь задуманное. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков Зодиака и предлагают вам гороскоп на 6 сентября

ОВЕН



День хорош для общения. Удачными окажутся дальние поездки, они принесут много положительных моментов. Также вероятны романтические знакомства.



ТЕЛЕЦ



Хорошее время для путешествий, развлечений. Смена обстановки поможет восстановить душевное равновесие. В отношениях с близкими постарайтесь идти на уступки.



БЛИЗНЕЦЫ



Удастся на шаг продвинуться к своей мечте. Однако помните: не все то золото, что блестит. Не стоит доверять первому встречному и уж тем более не следует делиться своими секретами.



РАК



Постарайтесь сдерживать эмоции, не нервничайте из-за пустяков. При принятии решений следует тщательно и не торопясь все обдумать. Не стесняйтесь обращаться за помощью, вам не откажут.



ЛЕВ



Впереди вас ждут великие дела, которые потребуют немалой отдачи сил, поэтому нынешний день посвятите полноценному отдыху. Вероятно поступление заманчивого предложения. Подумайте, как следует, прежде чем дать ответ.



ДЕВА



Вас ждет успех в любых начинаниях. Также это благоприятный период для построения планов на будущее, поиска дополнительных источников дохода.



ВЕСЫ



Позитивный настрой поможет справиться со многими задачами. Нынешний день окутан духом романтизма. Одинокие представители знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу, а те, кто уже в паре, выйдут на новый уровень отношений.



СКОРПИОН



Устройте себе полноценный отдых или найдите необременительное занятие по душе. Уделите внимание желудочно-кишечному тракту, хорошо бы в этот день посидеть на диете.



СТРЕЛЕЦ



Только быстрые и решительные действия приведут вас к успеху. Если будете долго раздумывать, потеряете драгоценное время. Держите в тайне свои идеи и планы.



КОЗЕРОГ



Представится возможность реализовать задуманное, а также сумеете преуспеть в совершенно новом для вас деле. Однако сегодня желательно воздержаться от принятия важных и судьбоносных решений.



ВОДОЛЕЙ



Не поддавайтесь негативному влиянию окружающих, старайтесь контролировать свои чувства и эмоции. День подходит для завершения начатого, а от шопинга сегодня лучше отказаться.



РЫБЫ



Происходящие события могут заставить пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. Не исключены проблемы в отношениях с близкими, старайтесь искать компромиссы, не доводите дело до ссоры.



Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на эту неделю для всех знаков зодиака.

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