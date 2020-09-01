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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1999
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 40×27 cm
Лимитированная серия 4000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
7 сентября 1911 года в Париже полицией был арестован известный поэт, литературный критик и один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала ХХ века Гийом Аполлинер. Многие отказывались поверить в то, что Аполлинер, уважаемый в литературных кругах хроникёр «Меркюр де Франс» и критик «Пари-журналь», мог быть причастен к громкому делу о похищении из Лувра знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Но парижские сыщики настаивали на версии о его причастности к похищению, состоявшемуся 21 августа. Тем более, что многим было известно о том, что любовник Аполлинера бельгиец Жери Пьере, который жил с ним в одной квартире, давно уже промышлял кражами старинных иберийских статуэток из Лувра. Поговаривали, что главным скупщиком этих бесценных раритетов был не кто иной, как сам Пабло Пикассо. И сразу после ареста нескольких подозреваемых начали ходить слухи о том, что Пикассо бегал по Парижу с двумя чемоданами этих статуэток, не зная, что с ними делать, и даже подумывая о том, как сбросить содержимое чемоданов в Сену.
Однако и у Пикассо, и у Аполлинера нашлись влиятельные покровители. Им удалось договориться с полицией по-хорошему. И вскоре статуэтки тихонечко были возвращены в музей, Пьере, сбежавший аж в Египет, был задержан и доставлен в Париж, а Аполлинера через пять дней после ареста освободили, позволив ему заниматься прежним литературным трудом. Нашлась вскоре и сама «Мона Лиза».
Неприятности, связанные с криминальным расследованием, остались позади. И Аполлинер с головой окунулся в творчество. Один за другим начали выходить его поэтические сборники — «Алкоголи», «Убиенный поэт» и другие. Потом увидел свет сборник «лирических идеограмм» «Каллиграммы», отчасти предвосхищающий «автоматическое письмо» сюрреалистов (кстати говоря, сам термин «сюрреализм» принадлежит именно Гийому Аполлинеру). Нарасхват у любителей аполлинеровской прозы были его новые романы «Одиннадцать тысяч палок» и «Рим под властью Борджиа», а также повести «Три Дон Жуана» и «Конец Вавилона».
А потом вдруг случилось непредвиденное — в 1914 году Аполлинер решил добровольцем уйти на фронт. Причём, на свою голову. В полном смысле этого слова. Получив осколочное ранение в голову, поэт перенёс тяжелейшую трепанацию черепа, после чего неожиданно для всех женился на Эмме Луизе Кольб. Однако, ослабленный операциями и заболевший бушевавшим тогда в Европе испанским гриппом, Аполлинер тихо отошёл в мир иной и был похоронен на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез.
Мы смотрели в тот тёплый вечер
Как над озером наклоняясь
Ивы робко горбили плечи
Плыли лебеди В этот час
Умирает день Он угас…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
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