Весам не стоит быть доверчивыми, а рака ждут полезные знакомства: гороскоп на 7 сентября

Понедельник, 7 сентября, — проявленная в этот день наблюдательность поможет многим найти ответы на волнующие их вопросы.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Не стоит бросаться в крайности, в этот день лучше придерживаться золотой середины. Настойчивость и самодисциплина помогут добиться желаемого.

ТЕЛЕЦ

Звезды не советуют сегодня идти напролом. Благодаря тактичности и дипломатичности сумеете добиться большего. День хорош для поиска своей второй половинки, так что одиноким представителям знака следует хорошенько оглядеться по сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ

Прежде чем взяться за что-то новое, следует завершить начатое ранее. На все дела сразу у вас может попросту не хватить ни сил, ни времени. Остерегайтесь происков недоброжелателей, берегите в секрете свои планы.

РАК

День хорош для планирования будущего и решения бытовых вопросов. Последнему, скорее всего, придется посвятить большую часть времени. Новые знакомства окажутся весьма полезными, не исключено получение важной для вас информации.

ЛЕВ

Вероятнее всего, придется принимать активное участие в происходящих событиях, отсидеться где-нибудь в сторонке сегодня вам вряд ли удастся. На пути к достижению поставленной цели могут возникнуть некоторые трудности, но вы сумеете легко с ними справиться.

ДЕВА

Предстоит нелегкий и довольно напряженный день. Не исключены какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые заставят пересмотреть отношение к некоторым вещам. Вечер желательно провести с тихой спокойной обстановке, ограничив до минимума контакты.

ВЕСЫ

Не верьте всему сказанному и уж тем более не стоит следовать чьим-либо советам. Во всем полагайтесь только на себя. Откажитесь от сладостей, больше налегайте на растительную пищу.

СКОРПИОН

Вас сегодня может захлестнуть водоворот событий, выбраться из которого окажется не так-то просто. Но зато удастся извлечь из происходящего какую-нибудь выгоду или ценный опыт.

СТРЕЛЕЦ

Помните о том, что молчание — золото, тщательно следите за своей речью. Сказанная невзначай фраза может быть кем-то неверно истолкована. Это не только грозит перерасти в ссору, но и может серьезно сказаться на вашей репутации.

КОЗЕРОГ

Оптимизм и уверенность в собственных силах помогут добиться многого. В этот день вероятны перемены, но какими они будут — зависит только от вашего настроя.

ВОДОЛЕЙ

Энергии у вас, хоть отбавляй, поэтому сумеете с легкостью справиться с любой поставленной целью. В семейных отношениях избегайте конфликтов, уделите пристальное внимание детям.

РЫБЫ

Любые начинания сегодня вряд ли увенчаются успехом, занимайтесь текущими делами. Если вы оказались в чем-либо не правы, не бойтесь это признать. Этим вы сможете обезоружить своих оппонентов. Сегодня велик риск получить травму суставов, старайтесь обходиться без резких движений.

Хорошего вам дня!

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