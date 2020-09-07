Отличный день: гороскоп на 8 сентября для всех знаков зодиака

Вторник, 8 сентября, будет благоприятным днем для финансовых операций, многим он сулит неплохую прибыль. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков зодиака. Больше эксклюзивных астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Ожидается отличный и плодотворный день. Ваша жизненная энергия будет просто бить через край, постарайтесь направить ее в нужное, желательно созидательное, русло. Также это благоприятное время для решения финансовых вопросов — деловое чутье подвести не должно.

ТЕЛЕЦ

Частая смена настроения может негативно сказаться на вашей работе и на отношениях с коллегами. Хотя не все будет идти так, как вам бы того хотелось, вы все же сможете достигнуть определенных результатов.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день отлично подходит для решения финансовых вопросов. Представится возможность заключить выгодную сделку, вероятно начало плодотворного сотрудничества. Не исключено также и поступление прибыли от каких-то давних проектов.

РАК

День приготовил немало сюрпризов. Воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, сумеете решить важные и животрепещущие вопросы. Старайтесь больше времени проводить с семьей, близкие сейчас нуждаются в вашем внимании.

ЛЕВ

Удачный день, который сулит немало возможностей. В реализации задуманного надейтесь только на собственные силы. Разговор по душам с близким человеком поможет расставить все точки над «і» и восстановить гармонию в отношениях.

ДЕВА

Первая половина дня может оказаться несколько нервной и напряженной. После обеда усилится влияние позитивных тенденций, благодаря чему сумеете достигнуть желаемого. День хорош для самообразования и для пробы своих сил в других сферах деятельности.

ВЕСЫ

Работы предстоит немало. Проявляйте аккуратность и осторожность в делах и действиях, помните о том, что недруги не дремлют. Уделите пристальное внимание сердечно-сосудистой системе.

СКОРПИОН

Отличный и плодотворный день. Благодаря усердию и целеустремленности сумеете решить массу неотложных вопросов. Это хорошее время для обмена опытом, поиска нужной информации.

СТРЕЛЕЦ

День хорош для реализации творческих задумок и крупных приобретений. А дела, требующие усидчивости и точных расчетов, желательно отложить на более подходящий период. Держитесь подальше от сомнительных личностей и открытого огня.

КОЗЕРОГ

Решение текущих дел потребует много сил и внимания. Откажитесь от каких-либо рискованных предприятий. Благодаря дипломатичности и ораторским способностям сумеете добиться успеха в спорных вопросах.

ВОДОЛЕЙ

Девиз нынешнего дня: «Тише едешь — дальше будешь». Не старайтесь ускорить процесс, пусть все идет своим чередом. Такой подход поможет добиться успеха и не испортить отношения с окружающими.

РЫБЫ

На службе предстоит масса работы, решение неотложных дел потребует немало сил и энергии. Вероятно интересное знакомство, которое впоследствии может перерасти в крепкие дружеские отношения. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком, неплохо бы устроить романтический ужин.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на 7−13 сентября от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

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