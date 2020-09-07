Близнецов ждет успех, а Водолея — карьерный рост: гороскоп на неделю

Астрологический прогноз на 7−13 сентября. Лунный календарь на неделю от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

ОВЕН. Наступает период активных действий. Проявив предприимчивость и деловую хватку, сумеете оказаться на высоте. Это отличное время для романтических отношений — можно вступать в брак или делать предложение руки и сердца.

ТЕЛЕЦ. Работа будет отнимать большую часть времени и сил. Но не стоит забывать и о личной жизни. Звезды сулят неплохие шансы для тех, кто находится в поиске новых друзей или своей второй половинки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успех на деловом и творческом поприще. В личных отношениях не стоит цепляться за прошлое, впустите в свою жизнь ветер перемен — и она заиграет новыми и яркими красками.

РАК. Звезды сулят карьерный рост и удачу в делах. Также сумеете улучшить свое финансовое положение. Тщательно проверяйте поступающую информацию — очень вероятны какие-то неточности.

ЛЕВ. Грядут серьезные перемены как на службе, так и в личной жизни. Храните в секрете планы и берегите свой кошелек. В семейных отношениях возможны разногласия, постарайтесь уладить все мирным путем.

ДЕВА. На службе предстоит масса дел. Не следует взваливать на свои плечи чужие обязанности и перегружать себя сверхурочной работой. Командировки и путешествия окажутся удачными и принесут немало приятных моментов.

ВЕСЫ. Благоприятный период для воплощения задуманного в жизнь. Сейчас главное — сделать первый шаг. Не бойтесь идти в некоторых моментах на риск, он будет вполне оправдан.

СКОРПИОН. Помогая другим справиться с их проблемами, сумеете понять, как найти выход из своей довольно неоднозначной ситуации. Звезды сулят неплохие возможности для улучшения финансового положения, а на амурном фронте возможны перемены.

СТРЕЛЕЦ. На первый план выйдут отношения с людьми. Старайтесь больше времени уделять близким, на службе избегайте споров и разбирательств. Не исключены денежные поступления, также вам могут предложить неплохую подработку.

КОЗЕРОГ. Несмотря на то, что это благоприятный период для улучшения материального положения, не спешите тратить все деньги даже на нужные приобретения. И уж тем более не стоит связываться с кредитами.

ВОДОЛЕЙ. Не тратьте драгоценное время на пустые разговоры. На службе старайтесь продемонстрировать все свои профессиональные качества, сейчас велики шансы продвинуться по карьерной лестнице. Выходные, скорее всего, придется посвятить решению бытовых вопросов.

РЫБЫ. Не бойтесь вносить в свою жизнь перемены, можно пробовать себя в совершенно новой для вас сфере деятельности. Нынешний период также хорош для людей творческих — их поиски увенчаются успехом. С финансовых делах будьте осторожны — велик риск нарваться на аферистов.

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