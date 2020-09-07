ОПЗЖ и Левченко сорвали «нарезку» округов на выборах в Киеве, — КИУ

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе. Такое заявление сделал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на своей странице в соцсети.

По его словам, комиссию намеренно затянули и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

«Заседание комиссии затягивалось до последнего, определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из „Голоса“ и бывший „свободовец“ Левченко», — написал Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права «нарезать» округа она уже не имеет.

Согласно Избирательному кодексу (п. 4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее как на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.

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