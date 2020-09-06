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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: DAISA
Размер: 23×21 cm
Лимитированная серия 500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня в мире отмечается Международный день красоты. Чем, казалось бы, не повод поговорить о прекрасном — о красивых людях, красивых произведениях искусства, об уникальных творениях природы, вызывающих душевный восторг? Говорить тут можно долго и обо всём. Но я предлагаю, друзья мои, остановиться на главном.
Эту историю мне рассказал однажды человек, с которым судьба свела меня в далеком Вьетнаме. И запомнилась она мне на долгие годы.
Однажды юноша спросил у учителя, что в человеке важнее — внешняя красота или внутренняя?
— А ты сам-то как считаешь? — поинтересовался учитель. — Представь, пришлось бы тебе покупать дом. А денег хватало бы либо на красивый внешне, но не очень уютный внутри, либо на тёплый и надежный, но с виду невзрачный. Что бы ты выбрал?
— Я предпочёл бы удобный для жизни, но не очень заметный дом.
— А если бы выбор стоял перед человеком тщеславным, гордящимся своим положением, но у которого все же не хватало бы денег на покупку и красивого, и уютного дома?
— Наверное, он внутренним удобствам предпочёл бы внешнюю красоту и блеск, — ответил ученик.
— Думаю, ты прав. Только независимо от вашего выбора каждый из вас однажды пришёл бы к выводу о том, что ему не хватает либо красоты, либо уюта, и начал бы к этому стремиться.
— Выходит, внешняя и внутренняя красота по сути своей равнозначны? — удивился ученик. — И ценны они лишь в гармонии?
— Можно, конечно, считать и так, — усмехнулся учитель. — Но я прежде всего думал о том, что, обладая частью красоты, нужно всегда стремиться к целому, не теряя при этом того, что уже имеешь. Ведь половина, какой бы она ни была, всегда половиной и останется…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
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