Доллар будет по 28 гривен уже к концу недели: прогнозы экспертов

Если в начале недели курс гривни по отношению к основным валютам снижался, то к середине недели евро немного подешевел. Но доллар продолжает расти. С понедельника, 7 сентября, американская валюта подорожала на 7 копеек, а европейская подешевела на 6 копеек. Так, 9 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,80 грн за доллар и 32,80 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается рост курса доллара и незначительное снижение евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,63 грн, купить — по 27,86 грн; евро — сдать по 32,36 грн, купить — по 32,84 грн. Однако в правительстве заверяют, что до конца года курс гривни будет оставаться стабильным. А некоторые эксперты не исключают, что национальная валюта даже укрепится.

«За неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка в среднем на 1%, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,56 грн до 27,80 грн (+0,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время увеличились с 27,59- 27,61 грн до 27,81−27,83 грн (+0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,47- 27,68 грн до 27,60−27,80 грн (+0,6% - +0,4%). При этом разница между продажей и покупкой расширилась за счет более быстрого роста курса покупки.

Учитывая рост курса доллара на мировых рынках, гривня может просесть в цене до отметки 28 грн в ближайшую неделю. На наличном рынке гривня к концу этой недели может превысить отметку в 28 гривен за доллар. Но пройти этот уровень и закрепиться выше будет достаточно сложно, учитывая макроэкономическую ситуацию на украинском рынке", — прогнозирует Пархоменко.

На курсы иностранных валют может оказать влияние и начавшаяся предвыборная кампания.

«Курс гривни в среду, 9 сентября, находится выше 27,8 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне того, что в Украине официально началась избирательная кампания перед местными выборами. Участники рынка ориентируются на прошедшее во вторник размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое подтверждает низкий спрос на гособлигации по предлагаемым ставкам. В то же время на вторичном рынке бумаги можно купить с более высокой доходностью.

Благоприятной новостью для рынка стал рекордный рост золотовалютных резервов Украины по итогам августа 2020 года — до 29,05 млрд долларов. Однако уже 1 сентября было погашено 2 млрд долларов внешних обязательств, поэтому показатель по итогам месяца снизится.

Позитивным фактором для курса будет выступать обвал цен на нефть на мировых рынках, что для Украины, как для импортера, делает этот ресурс более дешевым. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться на отметках 27,7−27,9 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако некоторые эксперты считают, что девальвация гривни в ближайшее время прекратится и курс национальной валюты даже укрепится.

«Вчера на украинском межбанковском рынке прошел первый день полноценных торгов после выходных в США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В начале сессии тренд на ослабление украинской гривни продолжился, но затем с продажами валюты начали выходить экспортеры и госбанки. Во второй половине дня стоимость американской валюты вернулась к ценам открытия. Межбанк закрылся вчера на отметке в 27,78 грн за доллар, а единая европейская валюта и вовсе ослабла до уровня 32,78 грн.

Во вторник состоялся традиционный аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, в ходе которого в бюджет было привлечено 987 млн гривен. Минфин Украины размещал бумаги со сроком обращения 13 и 30 месяцев. Фактическое перечисление средств состоится сегодня, потому на гривню возникнет дополнительный спрос. Иностранные «дочки» украинских компаний практически завершили вывод дивидендов, потому спрос на валюту с их стороны будет снижаться. НБУ же будет выходить на межбанк с покупками при чрезмерном ослаблении доллара, и с продажами, если начнется девальвация гривни.

Согласно последним данным НБУ, экспорт по-прежнему превышает импорт и за август подрос на 13% по сравнению с показателем июля. Фактором риска остается падение урожая зерновых на будущий год под влиянием засухи. Кроме того, за 8 месяцев этого года украинские граждане продали валюты на 1 млрд долларов больше, чем купили: сказалось влияние карантина, за период которого норма сбережений заметно снизилась.

Курс доллара относительно украинской гривни вошел в новый ценовой коридор — 27,40−27,80 грн. Под влиянием действий НБУ ожидается укрепление гривни до отметки 27,60. Евро продолжит торговаться в пределах 32,25−33,15 грн", — считает Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что, несмотря на нынешнюю медленную девальвацию, в правительстве прогнозируют относительно стабильный курс национальной валюты до конца года. При этом рекордные выплаты по внешним долгам не окажут влияния на курс валют.

«Украина выплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимой Украины — эквивалент 2,2 млрд долларов, — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу «Украина 24». — Мы оплатили это из собственного казначейского счета. Вы видите, что курс не пошатнулся. С точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса, у нас все в порядке.

Курс в нынешнем году будет стабильным. Он будет колебаться в пределах 27−28 грн, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков. Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас", — заявил премьер-министр.

Стоит напомнить, что, говоря о том, каким будет курс доллара в 2021 году, глава правительства ответил, что он ожидается на уровне 29 гривен. «Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в нынешнем году», — отметил Денис Шмыгаль.

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