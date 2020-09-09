«Слуга народа» и «Удар» почти на равных: опубликован свежий рейтинг партий и кандидатов в мэры Киева

Центр политических исследований «Имидж-контроль» обнародовал электоральные настроения киевлян накануне местных выборов, которое пройдут 25 октября 2020 года.

Так, согласно данным опроса, рейтинг возглавила партия действующего мэра Киева Виталия Кличко. За нее готовы проголосовать 17,7% опрошенных. За ней с небольшим отрывом следует президентская политическая партия «Слуга народа», которую поддержали 17,6% киевлян. Замыкает тройку лидеров «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 11,7% поддержки.

Далее симпатии киевлян распределились следующим образом: партия «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) получила 9,6% поддержки киевлян (4-е место); на пятом месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук) — 6%. За ней следует партия Игоря Смешко «Сила и честь» с 5% поддержки. Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер.

Лидером мэрской гонки остается действующий градоначальник Виталий Кличко. За него готовы проголосовать 37,6% киевлян. Второе место у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук, которая набирает 13,3% и может выйти во второй тур. На третьем месте лидер партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский с 6,4% поддержки киевлян. За ним следуют Алексей Кучеренко («Батьківщина») — 6,1%, Сергей Притула («Голос») — 5,3% и Марина Порошенко («Европейская солидарность») — 4,5%.

Опрос проводился с 6 по 8 сентября в 10 административно-территориальных районах Киева методом face-to-face. В нем приняли участие 2035 респондентов из Киева в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

220

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter