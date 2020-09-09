Правительство решило узаконить табачного монополиста

В среду, 9 сентября, Кабинет министров на заседании одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий». Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор. Несмотря на жесткую критику, власть решила узаконить статус «Тедис-Украина». По словам заминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, документ разработали Минэкономики совместно с Минфином с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом.

Ранее журналист Сергей Лямец написал на своей странице в Facebook, что ФОПы, занимающиеся реализацией табачных изделий, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания временного табачного оператора, поскольку проект имеет коррупционную составляющую. По мнению предпринимателей, легализованный в новом статусе табачный монополист «убьет тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды». Зеленский, соответственно, должен быть «принципиальным» и не допустить «закріпачення» отрасли «российским табачным монополистом».

«Попытка создания единого национального оператора табачного рынка — это прямой признак коррупции в Министерстве экономики, критерии отбора прописаны под компанию-монополиста, «Тедис-Украина», — утверждает Сергей Лямец.



Журналист считает, что подобное недовольство малого бизнеса — опасный сигнал для рейтинга «Слуги народа» накануне выборов в местные советы. Осенью 2019 года Зеленский заявлял, что монополия на табачном рынке будет разрушена, а сейчас чиновники «хотят превратить существующего монополиста в подобие Министерства табака».



По мнения эксперта, сама идея наделить компанию «Тедис» правами полугосударственной монополии противоречит Меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам. Избиратели не оценят подобных инициатив, поскольку Зеленский выиграл выборы под лозунгом «победим коррупцию».



«За событиями наблюдают ФОПы, для которых торговля сигаретами — основной бизнес. Для них решение Зеленского и Шмыгаля — это вопрос выживания. Или они смогут зарабатывать, продавая табачку, или пойдут махать лопатой на «Большой стройке» или полоть клубнику у пана. Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским! Кого накануне местных выборов поддержит гарант — предпринимателей, которые есть активными избирателями? Или монополиста с русско-офшорными корнями?» — спрашивает Сергей Лямец.



Ранее Сергей Лямец утверждал, что демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, поскольку «Тедис-Украина» хотят сделать полугосударственной компанией-монополистом, по примеру НАК «Нафтогаз Украины».

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